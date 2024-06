Résultat des législatives à Brive-la-Gaillarde : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - À Brive-la-Gaillarde, quels reports de voix à gauche ce soir ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le parti pris de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, devrait en rassembler une partie. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives en 2022, à Brive-la-Gaillarde, le binôme Nupes avait en effet enregistré 22,28% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Lors des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a glané 15,97% à Brive-la-Gaillarde. Mais on peut en revanche estimer un résultat de 29% pour la gauche pour ce premier tour dans la ville, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (8,16%), de l'EELV Marie Toussaint (3,96%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (3,5%).

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a grappillé 11 points à Brive-la-Gaillarde Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été amassés par le RN sur place entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Avec une projection sommaire, on peut donc penser que le RN sera tout proche des 20% voire plus à Brive-la-Gaillarde ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une performance de Bardella dans la moyenne à Brive-la-Gaillarde le 9 juin Le résultat de ce dimanche 30 juin sera peut-être raccord avec le choix des électeurs établi le 9 juin dernier. Le score de la liste du RN, avec Jordan Bardella comme général en chef aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Brive-la-Gaillarde, à 30,47%. Le mouvement nationaliste a alors doublé Raphaël Glucksmann à 15,97% et Valérie Hayer à 14,26%.

14:32 - Quels ont été les résultats de la présidentielle à Brive-la-Gaillarde en 2022 ? Le choix du chef de l'Etat est certainement la clé pour estimer une préférence politique locale. Marine Le Pen finissait loin derrière dans la commune au 1er tour de la présidentielle 2022 ne récoltant que 19,93% contre 27,29% pour Emmanuel Macron et 20,52% pour Jean-Luc Mélenchon. Le second tour de scrutin ne sera pas plus gagnant pour la candidate du RN, Emmanuel Macron finissant à 61,38% contre 38,62% pour Le Pen.

12:32 - Un premier tour favorable pour le clan macroniste en 2022 Avec 14,71% à Brive-la-Gaillarde, le Rassemblement national avait été distancé par les 23,56% du binôme La République en Marche au premier tour des législatives 2022. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire, la 2ème circonscription de la Corrèze. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la première place aux concurrents étiquetés Les Républicains avec 42,26% contre 57,74% pour les vainqueurs. C'est en revanche Frédérique Meunier (Les Républicains) qui l'emportait cette fois.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Brive-la-Gaillarde En pleine campagne électorale législative, Brive-la-Gaillarde se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 46 599 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 4 087 entreprises démontrent une économie florissante. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (67,09%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. La présence de 3 416 résidents étrangers, soit 7,44% de la population, contribue à son ouverture au monde. Au sein de cette diversité sociale, 31,47% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1813,76 €, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. À Brive-la-Gaillarde, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - C'est l'heure de voter à Brive-la-Gaillarde : la participation au cœur des préoccupations À Brive-la-Gaillarde, quelle abstention aux législatives ? Comment ont voté les habitants de cette agglomération lors des derniers rendez-vous électoraux ? Début juin, durant les européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 47,75% dans la commune de Brive-la-Gaillarde, contre un taux d'abstention de 53,00% lors des élections européennes de 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,98% au premier tour et seulement 54,56% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Brive-la-Gaillarde ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle représentait 18,43% à 12 heures et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour.