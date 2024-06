Résultat des législatives à Brumath : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:51 - À Brumath, quel candidat vont adopter les supporters de l'ancienne Nupes ? La Nupes, qui a fait long feu, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque basculer vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche ce dimanche ? Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Brumath, le binôme Nupes avait en effet enregistré 19,23% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,08% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,69% pour Yannick Jadot, 1,48% pour Fabien Roussel et 1,3% pour Anne Hidalgo). Aux européennes plus récemment, la liste Glucksmann a atteint 11,52% à Brumath. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche aux législatives, puisque la nouvelle coalition peut virtuellement se situer à 21% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le Rassemblement national a solidement séduit à Brumath en 5 ans Difficile de trouver un sens à cette combinaison hétéroclite de résultats. Mais quelques grandes lignes apparaissent… La progression du RN, qui se monte déjà à 9 points à Brumath entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir avancé plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 27% dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 31,47% dans la moyenne nationale pour le RN à Brumath au début du mois Se pencher sur la dernière expérience électorale apparaît aussi comme sensé au moment d'observer le scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste d'extrême droite poussée par Bardella qui est arrivée en tête des élections du Parlement européen 2024 à Brumath, avec 31,47% des bulletins dans l'urne devant la liste portée par Valérie Hayer avec 18,13%, qui avait elle-même devancé Raphaël Glucksmann avec 11,52%.

14:32 - Brumath avait voté Macron lors de l'élection présidentielle Le choix du chef de l'Etat est incontestablement la principale clé pour tenter de dégager une tendance politique locale. Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Brumath avec 26,06% contre 31,6% pour Emmanuel Macron. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 15,08% et 7,68% des suffrages. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 42,28% contre 57,72%.

12:32 - Un premier tour positif pour le bloc Ensemble en 2022 Avec 19,08% à Brumath, le RN était distancé par les 28,20% du binôme Ensemble ! Au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire, la 9ème circonscription du Bas-Rhin. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette LREM avec 38,48% contre 61,52% pour les vainqueurs. Vincent Thiebaut conservait donc son avance sur place.

11:02 - Brumath : démographie, élections et perspectives d'avenir Les facteurs démographiques et socio-économiques de Brumath mettent en évidence des tendances évidentes qui pourraient avoir une incidence sur le résultat des législatives. Avec une densité de population de 333 habitants/km² et un taux de chômage de 9,15%, les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (16,93%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 3 454 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,68%) met en évidence des besoins de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,01%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Brumath mettent en avant une diversité de qualifications, avec 22,83% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Brumath Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin 2024, lors des élections législatives à Brumath (67170) ? Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 46,52% au premier tour. Au deuxième tour, 43,11% des votants se sont déplacés. Quelle sera la participation à Brumath pour les législatives 2024 ? Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. Pour le second tour de la dernière présidentielle, 73,73% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 74,51% au premier tour, ce qui représentait 5 506 personnes.