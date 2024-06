En direct

19:51 - À Buc, que vont décider les supporters de la gauche ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, avec une inconnue : le choix de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui manque toujours d'une figure tutélaire, avance sans garantie. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Buc, le binôme Nupes avait en effet cumulé 20,62% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,47% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,36% pour Yannick Jadot, 1,53% pour Fabien Roussel et 1,69% pour Anne Hidalgo). Au moment des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 16,59% à Buc. Mais on peut en revanche évaluer un score de 29% pour la gauche pour ces législatives dans la ville, la part de voix du leader Place Publique étant à gonfler avec celles de la LFI Manon Aubry (4,99%), de l'EELV Marie Toussaint (9,36%) et enfin de Léon Deffontaine (0,79%).

18:42 - Rassemblement national : quel résultat aux législatives à Buc ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN est déjà puissante à Buc entre le score de Jordan Bardella en 2019 (9,22%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (14,18%), de l'ordre de 5 points. Mais celle-ci se profile comme plus importante encore aux législatives 2024, les sondeurs donnant plutôt au RN un score de 30 à 35% en France, beaucoup plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 15% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Buc à contre-courant lors des européennes Le constat qui s'est imposé lors des élections il y a quelques jours est incontournable. Se pencher sur la dernière expérience électorale nous semble donc également avisé au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. Le trio de tête des récentes élections européennes à Buc, en effet, était composé de la liste de Valérie Hayer avec 23,72% des suffrages, devançant la liste de Raphaël Glucksmann avec 16,59% et François-Xavier Bellamy avec 14,46%.

14:32 - Buc avait voté Macron lors de la dernière présidentielle La préférence des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de la présidentielle. Buc avait voté pour Marine Le Pen à 9,89% lors du premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient surclassé cette fois la représentante du RN avec 38,61% et 14,47% des suffrages. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 75,79% devant Marine Le Pen (24,21%).

12:32 - Quel verdict à Buc pour la majorité aux législatives 2024 ? Le verdict du plus récent scrutin législatif est un précédent précieux au moment des élections qui se jouent. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Buc en 2022, lors des élections des députés, avec 7,44% au premier tour, contre 37,64% pour Jean-Noël Barrot (LREM), Buc étant partie intégrante de la 2ème circonscription des Yvelines. Le mouvement sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Buc : démographie, élections et perspectives d'avenir A la mi-journée des élections législatives, Buc regorge de diversité et d'activités. Avec ses 53,47% de cadres supérieurs pour 5 920 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 619 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 1 707 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 18,74% des résidents sont des enfants, et 22,81% de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures en matière d'éducation et de soins de santé. La population étrangère de 423 personnes (7,08%) favorise une ouverture culturelle précieuse. Avec un salaire moyen mensuel net de 4187,94 euros par mois, la ville désire plus de prospérité. Pour finir, à Buc, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - Abstention à Buc : les leçons des précédentes élections À Buc, le niveau d'abstention constituera incontestablement un critère fort de ce scrutin législatif. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 63,16% au premier tour et seulement 59,17% au second tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,43% à 12 h et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 4 353 personnes en âge de voter dans la ville, 81,47% avaient pris part au scrutin. La participation était de 83,78% au premier tour, soit 3 647 personnes.