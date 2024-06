En direct

19:39 - À Bussière-Dunoise, qui va tirer parti du vote Nupes ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, puisqu'on attend le parti pris de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui manque toujours d'un chef, reste une inconnue. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Bussière-Dunoise, le binôme Nupes avait en effet réuni 26,81% des votes dans la commune. Une performance à comparer avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Aux élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 14,54% à Bussière-Dunoise. Mais ce sont 28% que peut en revanche entrevoir la gauche cette fois, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à gonfler avec celles de l'insoumise Manon Aubry (5,87%), de l'écologiste Marie Toussaint (4,08%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (5,36%).

18:42 - L'extrême droite a fortement avancé à Bussière-Dunoise Que déduire des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 12 points à Bussière-Dunoise entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir progressé plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc penser que le RN sera à près de 30% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bussière-Dunoise dans la moyenne nationale concernant Bardella aux européennes Le résultat de ce dimanche 30 juin sera peut-être bien plus rapproché du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, a remporté les européennes 2024 à Bussière-Dunoise. L'extrême droite cumulait 34,95% des voix, face à Raphaël Glucksmann à 14,54% et Valérie Hayer à 10,46%.

14:32 - 23,32% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 à Bussière-Dunoise Le choix du président de la République est sans doute la meilleure loupe pour appréhender au mieux une préférence politique locale. L'élection présidentielle avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la commune. Marine Le Pen l'emportait avec 23,32% au 1er tour, alors que Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient respectivement à 22,59% et 21,13% des voix. La quatrième place revenait à Valérie Pécresse, avec 6,74% des suffrages pour sa part. Avec 48,25%, la candidate du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 51,75%.

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant ce soir La part des électeurs de Jordan Bardella au premier tour sera un enjeu pour cette législative 2024 au niveau local. Lors des dernières législatives, le RN était en échec au premier tour dans la commune de Bussière-Dunoise, cumulant 21,45% des votes sur place, contre 29,22% pour Jean-Baptiste Moreau (La République en Marche). Le parti sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Bussière-Dunoise : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Les données démographiques et socio-économiques de Bussière-Dunoise mettent en lumière des tendances évidentes qui pourraient peser sur les résultats des législatives. Dans la localité, 13,82% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 12,56% de plus de 75 ans. La pyramide des âges peut agir sur les priorités des politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Le taux de familles possédant au moins une voiture (50,34%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 380 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,48%) met en évidence des besoins de soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (12,5%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 25,91%, comme à Bussière-Dunoise, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

09:32 - Les élections législatives à Bussière-Dunoise (23320) sont lancées L'une des clés de ce scrutin législatif 2024 sera à n'en pas douter l'abstention à Bussière-Dunoise. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 23,09% au niveau de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 28,63% au second tour. En comparaison, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 49,33% au premier tour et seulement 48,47% au deuxième tour. La volonté des habitants d'empêcher la montée du Rassemblement national est de nature à renforcer l'engagement civique des habitants de Bussière-Dunoise.