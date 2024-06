En direct

19:43 - Quel résultat pour le Nouveau Front populaire au terme de ces élections législatives 2024 ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu malgré sa percée lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son résultat aller directement vers la nouvelle alliance à gauche lors de ces nouvelles élections ? Il y a quelques jours aux élections européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 12,03% à Bussières. Reste que dans la ville, il faudra aussi assimiler les 7,18% de Manon Aubry (LFI), les 5,21% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,97% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un total tournant autour des 25% sur place. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Bussières, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 30,25% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et annoncé comme très proche de l'alliance du centre par les sondeurs lors de ces élections législatives ?

18:42 - 13 points grappillés en 5 ans par l'extrême droite à Bussières Alors que tirer de cet ensemble de données ? Ce sont déjà 13 points qui ont ainsi été grappillés par le RN au niveau de la commune entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Avec une projection sommaire, on peut donc penser que le RN sera à près de 30% voire plus à Bussières ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel résultat pour les européennes à Bussières au début du mois ? Le résultat de ce 30 juin va peut-être se rapprocher bien plus du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Il y a quelques semaines en effet, à Bussières, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella à sa tête, a remporté l'élection, glanant 39,68% des votes contre Raphaël Glucksmann à 12,03% et Valérie Hayer à 9,34%. Ce sont ainsi 221 votants qui l'ont choisie dans la localité.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Bussières au premier tour de l'élection présidentielle Le bord politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection de celui qui va présider la France. Marine Le Pen avait fini première avec 30,89% au 1er tour de l'élection suprême de 2022 à Bussières. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,12% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 19,17%. Bussières n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec 6,96% des suffrages pour sa part. Au 2e tour de cette présidentielle, c'est de nouveau Marine Le Pen qui avait le plus convaincu à Bussières avec 51,36%, devant Emmanuel Macron à 48,64%.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Bussières ? Aux législatives en 2022 à Bussières, le RN terminait à la deuxième place sur le podium, 23,31% des habitants passés par le bureau de vote ayant voté pour son binôme, contre 30,25% pour Marie-Paule Olive (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant cette fois la première place au binôme Les Républicains avec 58,24%. C'est donc Jean-Pierre Taite (Les Républicains) qui terminait en tête sur la ligne d'arrivée.

11:02 - Bussières aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Devant le bureau de vote de Bussières, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec ses 1 521 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. Avec 85 entreprises, Bussières est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (33,57%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 45,74% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 51,0% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 232,59 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. En somme, Bussières incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - Abstention à Bussières : quelles perspectives pour les législatives ? Au fil des consultations politiques antérieures, les 1 552 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a trois semaines, durant les précédentes européennes, parmi les 1 039 inscrits sur les listes électorales à Bussières, 44,37% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 46,67% pour les européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 50,14% au premier tour et seulement 60,54% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Bussières ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.