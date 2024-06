Résultat des législatives à Campan : l'élection 2024 en direct

14:25 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Campan

Dans les rues de Campan, les élections sont en cours. Avec ses 1 288 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. Ses 156 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans le village, 10,43% des résidents sont des enfants, et 10,89% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, dont 50,79% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 56,19% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1534,44 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. Campan incarne la vigueur et les valeurs d'un pays en mouvement.