Résultat des législatives à Campsas : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Quel résultat pour les européennes à Campsas le 9 juin ? Impossible de ne pas mentionner le scrutin qui a bouleversé le pays il y a quelques semaines. Le score de la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Campsas, avec 42,31%. Le mouvement nationaliste doublait alors Raphaël Glucksmann à 12,4% et Valérie Hayer à 9,59%.

14:32 - 34,48% pour Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle à Campsas L'élection du chef de l'Etat est sans doute la clé pour juger une préférence politique locale. Marine Le Pen avait fini en tête avec 34,48% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Campsas. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,45% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 19,02%. Jean Lassalle ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec seulement 5,47% des suffrages pour sa part. Pour le 2e tour du scrutin, c'est aussi Marine Le Pen qui se plaçait en tête avec 54,51%, devant Emmanuel Macron à 45,49%.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Campsas ? Le score en faveur du Rassemblement national sera déterminant au niveau local pour ces élections de l'Assemblée nationale. Lors des dernières législatives à Campsas, le RN arrivait à la seconde position sur le podium, 27,22% des habitants passés par l'isoloir ayant voté pour son binôme, contre 29,22% pour Sylvia Pinel (Parti radical de gauche) au premier tour. Au second, il s'imposait pourtant avec 58,62% des voix, devant les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle (41,38%). C'est donc Marine Hamelet chez les lepénistes qui arrivait premier au finish.

11:02 - Le poids démographique et économique de Campsas aux élections législatives Quel portrait faire de Campsas, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 1 446 habitants répartis dans 552 logements, ce bourg présente une densité de 88 habitants/km². Ses 72 entreprises attestent une économie prospère. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (90,94%) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 19,79% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, 59,0% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 740,64 euros, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. À Campsas, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir commun et florissant.

09:32 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Campsas ? Comment votent généralement les citoyens de cette commune ? Lors des élections européennes du mois de juin 2024, parmi les 1 130 inscrits sur les listes électorales à Campsas, 55,22% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 54,74% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 représentait 51,85% au premier tour et seulement 49,58% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Campsas ? En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 78,59% dans la commune, à comparer avec un taux de participation de 81,39% au premier tour, c'est-à-dire 866 personnes.