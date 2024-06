Résultat des législatives à Candas : l'élection 2024 en direct

Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus pertinent encore, au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Car le constat qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques jours va sans doute résonner dans les esprits. Dans le détail, 242 votants de Candas ont en effet choisi l'extrême droite il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella a attiré ainsi 53,78% des suffrages face à Valérie Hayer à 11,56% et François-Xavier Bellamy à 6,44%.

La typologie politique des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus dans le résultat de l'élection du chef de l'Etat. La commune de Candas s'était massivement tournée vers Marine Le Pen au terme de l'élection à la présidence de la République 2022. La patronne du RN prenait une avance notable avec 38,33% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 26,06% et 16,87% des voix. Candas n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec seulement 6,47% des voix pour sa part. La candidate du RN s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 59,59%, devant Emmanuel Macron à 40,41%.

11:02 - Les enjeux locaux de Candas : tour d'horizon démographique

À Candas, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des législatives. Avec un taux de chômage de 9,7% et une densité de population de 63 hab/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (15,25%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 366 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,85%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (6,65%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Candas mettent en relief une diversité de qualifications, avec 32,26% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.