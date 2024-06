En direct

19:49 - La gauche avec le RN et Ensemble au coude-à-coude à Candé pour ces législatives 2024 ? La Nupes, qui a été dissoute, va-t-elle voir son score se tourner vers la nouvelle alliance à gauche lors des élections de 2024 ? Au cours du premier round des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait cumulé 17,6% des votes dans la commune. La liste emmenée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment terminé à 10,34% à Candé début juin. Mais on peut en revanche se projeter sur un résultat de 19% pour la gauche pour ces législatives dans la commune, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à additionner avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (4,43%), de Marie Toussaint (3,52%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,16%).

18:42 - 9 points gagnés en 5 ans par le RN à Candé Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été glanés par le RN dans la localité entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une énorme progression. Il est donc permis de penser que le RN soit à près de 27% voire plus à Candé ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 31,25% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Candé au début du mois Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date peut aussi sembler avisé au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on se penche sur les détails en effet, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file, l'a emporté aux européennes 2024 à Candé. L'extrême droite a séduit 31,25% des suffrages, contre Valérie Hayer à 25,23% et Raphaël Glucksmann à 10,34%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Candé lors de l'élection présidentielle C'est certainement la présidentielle qui nous éclaire le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Candé lors du premier tour de la présidentielle avec 40,88%, devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 24,33%. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 11,03% et 5,52% des voix. Et la patronne du RN s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 36,17% contre 63,83%.

12:32 - Le résultat des macronistes déjà déterminant au premier tour Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera un point d'observation clé au niveau local pour cette élection. Il y a deux ans, lors des législatives à Candé, le RN arrivait à la seconde position sur le podium, 19,78% des habitants passés par le bureau de vote s'étant tournés vers son binôme, contre 47,82% pour Philippe Bolo (LREM) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 68,19%. Philippe Bolo s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Candé Dans les rues de Candé, le scrutin est en cours. Dotée de 1 416 logements pour 2 818 habitants, la densité de la commune est de 584 hab/km². Ses 156 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (23,09%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les électeurs, dont 30,92% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, 35,03% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1466,56 €, accable une ville qui désire plus de prospérité. Candé manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en évolution.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Candé : l'abstention en question À Candé (49440), l'un des critères clés de ce scrutin législatif sera sans nul doute le taux de participation. La perte de pouvoir d'achat pourrait ramener les citoyens de Candé dans les isoloirs. Il y a 2 ans, lors du second tour de la dernière présidentielle, sur les 1 890 personnes en âge de voter dans la ville, 21,27% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 23,6% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 54,34% au premier tour. Au deuxième tour, 54,81% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel député remplacera Philippe Bolo dans la 7ème circonscription du Maine-et-Loire ?