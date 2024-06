Résultat des législatives à Capesterre-Belle-Eau : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - La gauche aussi dans la course à Capesterre-Belle-Eau pour ces législatives 2024 ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se tourner vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors de ces nouvelles élections ? Or il n'y avait pas de candidat de la Nupes lors des législatives 2022 à Capesterre-Belle-Eau. Mais c'est bien un candidat de gauche, étiqueté Divers gauche, qui y prenait la première place au premier tour, avec 31,26% des suffrages. La ville donnait encore l'avantage à la gauche au second tour avec 100,00%. La liste Place-Publique portée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment terminé à 9,73% à Capesterre-Belle-Eau pour les élections continentales. Mais ce sont 28% que peut en revanche espérer la gauche cette fois, la part de voix du leader Place Publique étant à renforcer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (15,6%), de l'EELV Marie Toussaint (3,87%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,09%).

18:42 - Le RN en embuscade à Capesterre-Belle-Eau pour les législatives Que retenir des résultats des dernières élections ? La progression du RN se montre déjà forte à Capesterre-Belle-Eau entre le score de Jordan Bardella en 2019 (32,2%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (36,58%), de l'ordre de 4 points. Mais celle-ci se profile comme plus importante encore aux législatives 2024, les sondages offrant plutôt au RN une progression d'environ quinze points comparé aux élections de 2022 en France, loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver pas très loin des 10% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Un effet Bardella aussi à Capesterre-Belle-Eau début juin ? Le résultat des élections bien plus récemment encore est incontournable. Se pencher sur la dernière expérience électorale apparaît donc plus que jamais comme évident au moment d'observer le scrutin de ces législatives. Le 9 juin en effet, à Capesterre-Belle-Eau, la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, l'a emporté, glanant 36,58% des suffrages devant Manon Aubry à 15,6% et Valérie Hayer à 12,15%.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon en tête à Capesterre-Belle-Eau lors de la présidentielle 2022 La préférence des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus visiblement dans les résultats de l'élection du locataire de l'Elysée. Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 22,75% contre 57,06% pour Jean-Luc Mélenchon. Capesterre-Belle-Eau n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Emmanuel Macron et Valérie Pécresse, avec 10,46% et 2,24% des suffrages. Avant que la candidate du RN ne retourne la tendance au second avec 78,85% contre 21,15% pour Macron.

12:32 - Les résultats de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Capesterre-Belle-Eau ? Le RN était absent aux législatives à Capesterre-Belle-Eau il y a deux ans, où c'est Jean-Yves Ramassamy (Divers gauche) qui s'imposait au premier tour, avec 31,26%, Capesterre-Belle-Eau votant pour la 4ème circonscription de la Guadeloupe. Un seul candidat parvenait au second tour, une particularité synonyme de victoire assurée pour Elie Califer sur place.

11:02 - Capesterre-Belle-Eau : législatives et dynamiques démographiques Dans la commune de Capesterre-Belle-Eau, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des législatives ? Dans l'agglomération, 16,25% des résidents sont des enfants, et 29,94% de 60 ans et plus. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2092,53 euros/mois, sont souvent symptomatiques d'une pression financière sur les foyers. Le nombre de bénéficiaires du RSA (12,55%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, et le taux de salariés en CDD (12,58%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Capesterre-Belle-Eau mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 55,1% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - C'est l'heure de voter à Capesterre-Belle-Eau : les législatives débutent À Capesterre-Belle-Eau (97130), l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2024 sera à n'en pas douter l'abstention. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 76,41% au premier tour. Au deuxième tour, 85,14% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Capesterre-Belle-Eau ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 15 423 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 56,12% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 51,8% au second tour.