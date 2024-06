Résultat des législatives à Capvern : l'élection 2024 en direct

14:25 - Capvern : démographie, élections et stratégies politiques

La démographie et le profil socio-économique de Capvern façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. Avec un taux de chômage de 8,66% et une densité de population de 60 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (51,71%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 600 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (4,11%) révèle des besoins de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (13,16%) indique des enjeux de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 34,01%, comme à Capvern, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.