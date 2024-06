Résultat des législatives à Carquefou : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Un bloc de gauche évalué entre 26% et 34% à Carquefou pour ces législatives L'autre interrogation de ces élections législatives sera celle du choix des électeurs de gauche après l'accord des partis autour du Nouveau Front populaire. La liste Glucksmann avait cumulé 19,56% à Carquefou pour ces élections continentales. Mais la gauche pourrait faire plus à l'issue du scrutin du jour, puisque l'union relookée peut théoriquement atteindre 34% cette fois, en cumulant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'issue du premier tour des élections des députés, en 2022 à Carquefou, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 26,7% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour le Nouveau Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et donné comme très proche de l'alliance du centre dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections législatives ?

18:42 - En 5 ans, le RN a gagné 8 points à Carquefou Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'avancée du RN, qui se monte déjà à 8 points à Carquefou entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut déduire que le RN sera à près de 20% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - L'exception Carquefou lors des européennes 2024 Le résultat de ces législatives va sans doute s'approcher plus encore du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. C'est Valérie Hayer qui l'a en effet emporté à Carquefou lors des récentes élections des eurodéputés, avec 22,21% des voix. La liste devançait alors celle de Raphaël Glucksmann avec 19,56% dans la localité. Jordan Bardella finissait troisième, avec 18,77%.

14:32 - 40,17% pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022 à Carquefou La présidentielle est certainement la clé pour juger une préférence politique locale. Elément saillant : le RN avait récolté au premier tour plus de voix aux législatives il y a deux ans à Carquefou que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République, puisqu'elle avait rassemblé 12,61% au premier tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 40,17%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 18,74% et Marine Le Pen avec 12,61%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 23,18% contre 76,82%).

12:32 - Un premier tour qui avait souri au bloc Ensemble il y a deux ans Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera très commenté à l'échelle locale pour ces élections. Au premier tour des élections législatives 2022, Carquefou, couverte par la 5ème circonscription de la Loire-Atlantique, verra le binôme estampillé Ensemble ! - Majorité présidentielle s'imposer avec 44,34%, alors que le RN sera distancé à 9,83%. Le mouvement sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Carquefou : démographie et socio-économie impactent les élections législatives En pleine campagne électorale législative, Carquefou est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 29,12% de cadres pour 20 510 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 1 715 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 5 472 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (18,64%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. La présence de 676 résidents étrangers, soit 3,30% de la population, participe à son multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2957,84 €/mois, la commune défend une stabilité économique malgré les défis. À Carquefou, où la jeunesse représente 39% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir collectif et florissant.

09:32 - Carquefou : la mobilisation des habitants aux élections législatives La participation sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2024 à Carquefou (44470). Au premier tour de la dernière présidentielle, 79,28% des personnes en capacité de participer à une élection dans l'agglomération avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 78,69% au deuxième tour, soit 12 207 personnes. Pour comparer, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 53,11% au premier tour et seulement 53,19% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Carquefou ? La perte de pouvoir d'achat et ses répercussions sur la vie des familles seraient en mesure de ramener les électeurs de Carquefou dans les bureaux de vote.