Résultat des législatives à Castelmayran : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Castelmayran a pris fait et cause pour Jordan Bardella début juin Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Le 9 juin en effet, à Castelmayran, la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella, s'est imposée, récoltant 53,86% des suffrages contre Raphaël Glucksmann à 10,86% et Valérie Hayer à 9,19%.

14:32 - Castelmayran avait voté Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle On remarque que le Rassemblement national avait obtenu au premier tour un résultat plus haut encore aux législatives 2022 à Castelmayran que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle. La candidate avait rassemblé 42,23% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant chacun 17,43% et 15,07%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 64,52% contre 35,48%).

12:32 - Quel score pour le RN aux législatives 2024 à Castelmayran ? Le résultat des législatives à l'échelle locale sera scruté au prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Le RN arrivait en pôle position à Castelmayran lors des législatives de 2022. C'est en effet Marine Hamelet qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 44,08% dans la commune, qui faisait partie de la 2ème circonscription du Tarn-et-Garonne. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 59,51%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 40,49%.

11:02 - Élections législatives à Castelmayran : impact de la démographie et de l'économie locale Quel portrait faire de Castelmayran, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 511 logements pour 1 201 habitants, la densité de la ville est de 74 hab par km². Ses 59 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 353 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le village, 21,04% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 5,94% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, dont 24,62% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, près de 43,34% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 502,46 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Castelmayran, où les moins de 30 ans représentent 39% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir partagé et florissant.

09:32 - C'est le moment de voter à Castelmayran pour les élections législatives L'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif sera indiscutablement l'ampleur de la participation à Castelmayran (82210). En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 17,22% des personnes en capacité de participer à une élection dans la localité avaient déserté les urnes, contre une abstention de 19,62% au second tour. Pour comparer, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 représentait 48,68% au premier tour. Au second tour, 51,07% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Castelmayran ? La perte de pouvoir d'achat serait en mesure de pousser les citoyens de Castelmayran à s'intéresser plus fortement au scrutin.