Résultat des législatives à Catenoy : l'élection 2024 en direct

14:23 - Catenoy : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Catenoy comme partout ailleurs. Avec une population de 1 054 habitants répartis dans 447 logements, cette localité présente une densité de 83 hab par km². L'existence de 36 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (89,71%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 43,42% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, près de 38,81% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 85,23 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. En conclusion, Catenoy incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Taux de participation aux élections : le cas de Catenoy Au cours des précédents scrutins électoraux, les 1 080 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a trois semaines, durant les précédentes élections européennes, 44,68% des inscrits sur les listes électorales de Catenoy avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 43,02% lors du scrutin de 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 45,73% au premier tour et seulement 46,21% au second tour. En comparaison, à l'échelle de la France, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, presque un record pour des législatives.