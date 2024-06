En direct

19:51 - Un électorat de gauche entre 20% et 23% à Caudan pour ces législatives La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute, va-t-elle voir son résultat aller directement vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors des élections de 2024 ? La liste Glucksmann, alliée du PS, avait atteint 13,97% à Caudan pour ces élections continentales. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry (4,55%), l'écologiste Marie Toussaint (4,65%) et enfin ceux de Léon Deffontaine (2,59%) le 9 juin. En d'autres termes, un total tournant autour des 23% sur place. A l'issue du premier tour des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 20,99% des voix dans la localité. Une somme à affiner enfin avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - 11 points gagnés en 5 ans par l'extrême droite à Caudan Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN, qui se chiffre déjà à 11 points à Caudan entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection sommaire, on peut conclure que le RN sera à près de 29% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN dans sa moyenne nationale à Caudan il y a trois semaines Le résultat de ce 30 juin au soir devrait faire écho au raz de marée survenu le 9 juin dernier. 31,01% des suffrages sont en effet tombés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen à Caudan, contre Valérie Hayer à 20,16% et Raphaël Glucksmann à 13,97%. Le mouvement d'extrême droite a convaincu ainsi 981 votants de Caudan.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Caudan au premier tour de la dernière présidentielle La typologie politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus visiblement dans les résultats de l'élection suprême. Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 23,25% contre 35,15% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 15,29% et 4,99% des suffrages. Et la candidate du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 38,09% contre 61,91%.

12:32 - Le résultat de la majorité déjà déterminant ce soir Le résultat des législatives au niveau local sera scruté selon le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste du pays. Il y a deux ans, lors des législatives à Caudan, le RN finissait à la seconde position sur le podium, 21,03% des habitants passés par le bureau de vote étant convaincus par son binôme, contre 40,69% pour Jean-Michel Jacques (Ensemble !) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme LREM (63,57%). Jean-Michel Jacques s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Le poids démographique et économique de Caudan aux élections législatives Dans la ville de Caudan, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des élections législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments clés dans l'agglomération, avec près de 30% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 8,96%. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (87,62%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 3 087 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (14,53%) met en évidence des besoins de suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,48%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Caudan mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,73% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Caudan : retour sur la participation aux dernières élections législatives L'observation des résultats des consultations politiques précédentes est l'occasion de cerner davantage le vote des électeurs de cette ville. Lors des européennes de début juin, 5 891 personnes en capacité de participer à une élection à Caudan avaient pris part à l'élection (soit 54,86%). La participation était de 54,61% lors des élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 52,72% au premier tour. Au second tour, 52,37% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Caudan ? En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 78,73% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 78,8% au deuxième tour, ce qui représentait 4 602 personnes.