Résultat des législatives à Cavaillon : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Sur quel candidat vont se porter les électeurs de la Nupes à Cavaillon ? L'autre incertitude de ces élections législatives sera celle du choix des électeurs de gauche après la construction du Nouveau Front populaire, un an après la rupture de la coalition de Mélenchon. Il y a quelques jours aux élections européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 8,61% à Cavaillon. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque la nouvelle coalition s'élève virtuellement à 24% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Le jour du premier tour des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 20,14% des votes dans la commune. Une somme à compléter enfin avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Les législatives à Cavaillon peuvent-elles vraiment échapper au Rassemblement national ? Que peut-on tirer de cet ensemble de statistiques ? Si on se penche sur la progression du Rassemblement national constatée des dernières européennes au niveau national, soit environ huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du Rassemblement national pourrait s'élever tout proche des 40% à Cavaillon. Un calcul qui paraît logique compte tenu des électeurs également conquis par le mouvement dans la ville sur la même période (38,38% pour Jordan Bardella en 2019 et 43,21% le 9 juin dernier) : un bond de 5 points qui peut toujours évoluer.

15:31 - Une avance du RN à Cavaillon début juin Regarder quelques jours en arrière peut sembler aussi pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant marquant. Il y a quelques semaines en effet, à Cavaillon, la liste du Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, s'est imposée, cumulant 43,21% des votes devant Manon Aubry à 13,09% et Valérie Hayer à 9,27%. Ce qui correspond à 3437 bulletins dans la cité.

14:32 - Cavaillon avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022 L'élection suprême s'était amplement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. La candidate du RN écrasait le match avec 31,31% au 1er tour contre 23,82% pour Jean-Luc Mélenchon et 19,42% pour Emmanuel Macron sur le podium. Éric Zemmour héritait d'un rôle de figurant avec 10,17% des suffrages pour sa part. Au deuxième tour, c'est également Marine Le Pen qui se plaçait en tête avec 54,24%, devant Emmanuel Macron à 45,76%.

12:32 - Un Rassemblement national déjà favori ce dimanche Le score obtenu par le Rassemblement national sera scruté à la loupe au niveau local pour cette élection des députés 2024. Les élections législatives 2022 avaient abouti à un joli départ pour le Rassemblement national à Cavaillon. C'est en effet Bénédicte Auzanot qui arrivait en tête au premier tour avec 29,05% dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription du Vaucluse. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 58,67%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 41,33%.

11:02 - Dynamique électorale à Cavaillon : une analyse socio-démographique Dans la ville de Cavaillon, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,03% et une densité de population de 581 hab/km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Un salaire moyen mensuel net de 2050,2 €/mois peut être l'expression de la précarité économique de certains foyers. Enfin, la présence d'une population étrangère de 14,42% et d'une population immigrée de 18,04% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Cavaillon mettent en relief une diversité de qualifications, avec 41,83% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Cavaillon L'abstention constituera incontestablement l'une des clés des législatives 2024 à Cavaillon. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, 29,61% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 30,69% au second tour. Pour comparer, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 57,97% au premier tour et seulement 59,29% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Cavaillon ? La hausse des prix du quotidien qui alourdit les finances des ménages, cumulée avec les incertitudes engendrées par le conflit armé israélo-palestinien, pourraient en effet ramener les habitants de Cavaillon dans les isoloirs.