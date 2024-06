Résultat des législatives à Cazes-Mondenard : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Quel résultat pour les européennes à Cazes-Mondenard le 9 juin ? Ce qui est sorti des élections bien plus récemment encore est majeur. Se retourner sur le dernier vote en date nous semble donc plus que jamais logique au moment du scrutin de ce dimanche 30 juin. Dans le détail en effet, la liste du RN, chapeautée par Jordan Bardella, a fini première des élections européennes à Cazes-Mondenard. Le mouvement glanait 36,23% des suffrages, soit 196 voix dans la ville, contre Valérie Hayer à 13,12% et Raphaël Glucksmann à 9,24%.

14:32 - En 2022, qui serait devenu président selon les élections de Cazes-Mondenard ? L'élection du chef de l'Etat est probablement la principale clé pour évaluer une tendance politique locale. La ville de Cazes-Mondenard avait plébiscité Marine Le Pen à l'issue de l'élection présidentielle de 2022. La leader de l'ancien Front national finissait avec 28,67% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 25,07% et 12,68% des voix. L'échec était plus fort encore pour Jean Lassalle, avec 8,36% des suffrages pour sa part. La patronne du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,6% contre 50,4%.

12:32 - Quel verdict à Cazes-Mondenard pour Ensemble ce soir ? Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera très observé au niveau local pour ces élections de l'Assemblée nationale. Lors des dernières législatives à Cazes-Mondenard, le RN terminait à la deuxième place sur le podium, 26,14% des votants ayant choisi son binôme, contre 26,76% pour Christian Astruc (LREM) au premier tour. Au second, il s'arrogeait pourtant 52,3% des voix, devant les candidats La République en Marche (47,70%). C'est ainsi Marine Hamelet chez les lepénistes qui coiffait tout le monde au poteau.

11:02 - Les enjeux locaux de Cazes-Mondenard : tour d'horizon démographique Les données démographiques et socio-économiques de Cazes-Mondenard mettent en évidence des tendances évidentes susceptibles d'influencer le résultat des élections législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans le village, avec près de 29% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 9,33%. Avec ses 20,52% d'agriculteurs pour 1 214 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Enfin, la présence d'une population étrangère de 11,14% et d'une population immigrée de 11,47% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'instruction à Cazes-Mondenard mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 15,1% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - C'est le moment de voter à Cazes-Mondenard pour les élections législatives L'analyse des résultats des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Pendant les européennes de début juin, le pourcentage de participation représentait 64,37% des votants de Cazes-Mondenard. La participation était de 58,9% lors des élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 57,96% au premier tour et seulement 53,31% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Cazes-Mondenard pour les législatives 2024 ? Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 862 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 80,97% s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 81,67% au premier tour, c'est-à-dire 704 personnes.