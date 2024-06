Résultat des législatives à Ceaucé : l'élection 2024 en direct

14:24 - Les enjeux locaux de Ceaucé : tour d'horizon démographique

Devant le bureau de vote de Ceaucé, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec ses 20,73% d'agriculteurs pour 1 162 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 65 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (62,74%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 54,0% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, près de 61,64% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 803,46 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Pour conclure, Ceaucé incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.