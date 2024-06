Résultat des législatives à Cély : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Le RN à son niveau national à Cély au début du mois Revenir quelques semaines en arrière apparaît plus que jamais comme avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant marquant. Dans le détail en effet, la liste RN, avec Jordan Bardella comme chef de file, s'est imposée aux élections européennes à Cély. Le mouvement a glané 34,64% des suffrages, contre Valérie Hayer à 17,79% et Raphaël Glucksmann à 11,8%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Cély lors de la présidentielle 2022 La préférence des habitants d'une ville émerge sans doute le plus visiblement dans le verdict de la présidentielle. Cély avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 26,68%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, porté par 32,84% des voix. Cély n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 12,47% et 8,98% des suffrages. Et la cheffe du RN s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 48,48% contre 51,52%.

12:32 - Le parti présidentielle en pôle position au premier tour des législatives il y a deux ans à Cély Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella aux élections législatives sera très instructif. Lors des dernières législatives à Cély, le RN se plaçait à la seconde position sur le podium, 24,11% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 31,70% pour Aude Luquet (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme LREM avec 64,48%. Aude Luquet s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Cély : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives La composition démographique et le contexte socio-économique de Cély déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. Dans le village, 31% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 6,98% sont des personnes âgées. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (86,96%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 451 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (10,99%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,71%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Cély mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,56% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Participation aux dernières législatives à Cély : un aperçu détaillé Au fil des dernières années, les 1 264 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Début juin, pendant les élections européennes, 57,44% des personnes en âge de participer à une élection à Cély avaient pris part au scrutin, contre une participation de 54,81% en 2019. Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 représentait 49,34% au premier tour et seulement 47,48% au deuxième tour. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 922 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 81,34% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 76,57% au second tour, ce qui représentait 706 personnes.