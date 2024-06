Résultat des législatives à Cergy : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Quel verdict pour à gauche à l'issue de ces élections législatives ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, avance dans le brouillard. La réserve de voix semble conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Cergy, la Nupes avait en effet cumulé 40,01% des votes en moyenne sur les 2 circonscriptions de la ville, soit plus que son score national. Quelle part optera pour le Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et donné dans un combat serré avec l'alliance macroniste par les instituts de sondage ? Au moment des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est élevée à 14,85% à Cergy. Reste que dans la commune, il faudra aussi compter sur les 35,01% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 5,02% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,78% de Léon Deffontaine (PCF). Soit un total de 55% cette fois.

18:42 - Le Rassemblement national favori pour les législatives à Cergy ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Les sondeurs prévoient un Rassemblement national à environ un tiers des suffrages dans l'Hexagone ce dimanche 30 juin, soit 15 points au-dessus de son score des dernières législatives. Logiquement, cette dynamique doit le porter à 24% à Cergy, soit quinze points de plus également que ses 9,14% de 2022 au niveau local. Mais Cergy n'est pas la France et on remarque que le RN n'a pour l'instant enregistré ici que 2 points de plus entre les européennes de 2019 et celles de 2024 par exemple. De quoi tempérer un peu les ardeurs frontistes.

15:31 - Cergy à contre-courant lors des européennes 2024 Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. À Cergy, les dernières élections européennes se sont achevées sur la première place de la liste de Manon Aubry en effet avec 35,01% des voix. Elle s'imposait donc face à la liste de Jordan Bardella avec 15,33% et Raphaël Glucksmann avec 14,85%.

14:32 - 47,98% pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle à Cergy Le bord politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus visiblement dans le verdict de l'élection de celui qui va présider la France. Il faut noter que le RN avait réalisé au premier tour un meilleur pointage aux législatives à Cergy que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. La candidate avait rassemblé 10,36% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 47,98%, suivi donc de Emmanuel Macron avec 23,7% et Marine Le Pen avec 10,36%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 23,79% contre 76,21%).

12:32 - À Cergy, les résultats des dernières législatives aussi justes aujourd'hui ? Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera analysé selon le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste du pays. En 2022, aux législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la ville de Cergy, obtenant 9,14% des voix sur place, contre 40,01% en moyenne pour les candidats Nupes répartis sur les 2 circonscriptions couvrant la commune. Dans le détail, pour ce premier tour, on trouvait ainsi en tête dans la ville Sylvie Geoffroy-Martin (NUP) dans la 2e circonscription avec 39,47% et Aurélien Taché (NUP) dans la 10e circonscription avec 40,26%. Le second tour restera sur cette partition, le parti laissant également les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale gagner le scrutin sur l'ensemble des électeurs.

11:02 - Cergy : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Comment la population de Cergy peut-elle peser sur le résultat des législatives ? Dans l'agglomération, 49% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 2,3% sont des personnes âgées. La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 371 €/an peut être révélateur de situations de précarité financière pour certains foyers. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 27,74% et d'une population étrangère de 21,24% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 11,06% à Cergy, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux politiques relatives à l'éducation et à la mobilité étudiante.

09:32 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Cergy L'observation des résultats des consultations politiques passées est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette agglomération. Début juin, pendant les élections européennes, le pourcentage de participation s'élevait à 43,6% des inscrits sur les listes électorales de Cergy, contre un taux de participation de 38,46% en 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 38,02% au premier tour et seulement 38,03% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Cergy pour les élections législatives 2024 ? Au deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 62,36% au niveau de l'agglomération. La participation était de 69,94% au premier tour, c'est-à-dire 22 621 personnes.