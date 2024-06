Résultat des législatives à Cernay-la-Ville : l'élection 2024 en direct

14:32 - À Cernay-la-Ville, le résultat de la présidentielle encore bien ancré

C'est probablement l'élection présidentielle qui nous en apprend le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Chez les habitants de Cernay-la-Ville, Marine Le Pen n'était pas majoritaire lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Avec seulement 14,18%, elle était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 36,6% et 15,22% des suffrages. Et La candidate du RN échouait aussi au second tour avec 29,56% contre 70,44%.