Résultat des législatives à Cesson-Sévigné : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Cesson-Sévigné scruté Alors que la Nupes avait marqué les législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui s'avance pour ces élections. Ce qui laisse planer l'incertitude sur le vote de gauche aujourd'hui. La liste Glucksmann, soutenue par le PS, avait atteint 21,46% à Cesson-Sévigné pour ces élections continentales. Reste que dans la ville, il faudra aussi prendre en compte les 7,69% de Manon Aubry (LFI), les 9,32% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,88% de Léon Deffontaine (PC). Soit un total tournant autour des 38% sur place. La réserve de voix semble conséquente : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Cesson-Sévigné, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 32,29% des votes dans la localité. Un score à affiner enfin avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Le Rassemblement national à Cesson-Sévigné, un favori aux législatives ? Que retenir des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? La progression du RN est déjà solide à Cesson-Sévigné entre le score de Jordan Bardella en 2019 (8,26%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (13,36%), de l'ordre de 5 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les instituts de sondages donnant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% en France, beaucoup plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 14% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Cesson-Sévigné pas vraiment en phase avec la France lors des européennes du 9 juin Le résultat de ce dimanche 30 juin fera sans doute écho au verdict tombé le 9 juin dernier. C'est Valérie Hayer qui l'a en effet emporté à Cesson-Sévigné lors des récentes européennes, avec 23,06% des bulletins. La liste devançait alors celle de Raphaël Glucksmann avec 21,46% dans la ville. Jordan Bardella achevait l'élection troisième, avec 13,36%.

14:32 - En 2022, qui aurait été déclaré président selon les élections de Cesson-Sévigné ? C'est incontestablement le scrutin présidentiel qui nous donne l'indice le plus fiable sur les préférences des habitants d'une commune. Chez les habitants de Cesson-Sévigné, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. Avec un timide 9,05%, la candidate était défaite par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 40,32% et 20,18% des voix. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 18,94% contre 81,06%.

12:32 - Quel verdict à Cesson-Sévigné pour le bloc présidentiel ce dimanche ? Les législatives 2022 à Cesson-Sévigné ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 6,92% dans la commune, partie intégrante de la 2ème circonscription d'Ille-et-Vilaine, alors que les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle rassembleront 49,61% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec encore Laurence Maillart-Méhaignerie (La République en Marche) finalement en tête localement.

11:02 - Les défis socio-économiques de Cesson-Sévigné et leurs implications électorales Dans le cadre de la campagne électorale législative, Cesson-Sévigné est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 37,48% de cadres supérieurs pour 17 716 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 2 240 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 4 683 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 13,69% des résidents sont des enfants, et 26,18% ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en matière d'éducation et de santé. Avec 804 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 6,49%, Cesson-Sévigné se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Au sein de cette diversité sociale, près de 51,78% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 681,21 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Cesson-Sévigné, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Cesson-Sévigné Ce dimanche, lors des législatives à Cesson-Sévigné, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Les populations des communes de petite taille votent habituellement plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'aggraver pour les législatives ? Au second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 18,96% au sein de l'agglomération, à comparer avec un taux d'abstention de 17,97% au premier tour. En comparaison, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 représentait 40,89% au premier tour et seulement 40,06% au deuxième tour. Quel taux atteindra l'abstention à Cesson-Sévigné pour les législatives ? Quel député remplacera Laurence Maillart-Méhaignerie dans la 2ème circonscription d'Ille-et-Vilaine ?