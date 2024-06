Résultat des législatives à Chamant : l'élection 2024 en direct

14:23 - Démographie et politique à Chamant, un lien étroit

Dans les rues de Chamant, le scrutin est en cours. Avec ses 27,53% de cadres supérieurs pour 1 031 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité économique. Avec 140 entreprises, Chamant offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le bourg, 29% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 9,85% ont plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des directives en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, dont 29,85% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 46,95% des familles sont composées de couples avec enfants. À Chamant, les préoccupations locales se joignent aux objectifs français.