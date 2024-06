En direct

19:47 - Un résultat aux législatives entre 17% et 23% à Chambœuf pour la nouvelle union de la gauche ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, avec comme inconnue la décision de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, devrait en séduire une portion. La manne apparaît comme importante : lors du premier tour des législatives en 2022, à Chambœuf, le binôme Nupes avait en effet obtenu 17,85% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Raphaël Glucksmann a plus récemment obtenu 15,13% à Chambœuf début juin. Reste que dans la cité, il faudra aussi prendre en compte les 2,21% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 5,29% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,97% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un cumul de 23% cette fois.

18:42 - La progression foudroyante de l'extrême droite à Chambœuf Difficile de prédire ce qui va se passer après tous ces résultats. Mais quelques lignes directrices se dégagent… Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 30% des suffrages aux élections européennes de juin, soit environ huit points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale apparaît encore plus forte. Le parti a en effet déjà glané 15 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN puisse atteindre voire dépasser les 20% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella à son niveau national à Chambœuf le 9 juin dernier Une autre élection a eu lieu bien plus récemment qu'il convient d'analyser avec précision. D'autant qu'il s'agit d'un séisme. Le score de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file en 2024, était en effet au plus haut à Chambœuf, avec 32,1%. L'extrême droite devançait alors Valérie Hayer à 16,24% et Raphaël Glucksmann à 15,13%.

14:32 - 35,22% pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle 2022 à Chambœuf Chambœuf avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 21,93%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, crédité de 35,22% des votes. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 11,69% et 7,2% des voix. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 35,38% contre 64,62%.

12:32 - La majorité en pôle position au premier tour des législatives 2022 à Chambœuf La part des électeurs de la formation RN portée par Jordan Bardella au premier tour sera un enseignement majeur localement pour ces élections législatives 2024. Avec 16,04% à Chambœuf, le Rassemblement national était devancé par les 34,45% du binôme LREM au premier tour des législatives il y a deux ans. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire, la 6ème circonscription de la Loire. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents estampillés LREM (53,18% contre 46,82% pour le RN). Julien Borowczyk remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Le poids démographique et économique de Chambœuf aux élections législatives Devant le bureau de vote de Chambœuf, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 1 797 habitants répartis dans 728 logements, cette commune présente une densité de 146 hab/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 109 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 883 foyers fiscaux. Dans la commune, 19,48% des résidents sont des enfants, et 24,45% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les habitants, dont 38,32% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, 49,49% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 653,33 €, accable une ville qui aspire à un avenir prospère. À Chambœuf, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'éducation et l'inflation, se mêlent aux défis français.

09:32 - Taux d'abstention aux élections : le cas de Chambœuf Au fil des dernières consultations politiques, les 1 840 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Il y a quelques semaines, au moment des précédentes européennes, parmi les 1 421 personnes en âge de voter à Chambœuf, 40,96% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 44,76% pour les élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,36% au premier tour et seulement 49,72% au deuxième tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle s'élevait à 18% à midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour.