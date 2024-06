Résultat des législatives à Chambray-lès-Tours : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le Front populaire pourrait atteindre entre 23% et 31% à Chambray-lès-Tours à l'issue de ces législatives L'union de la gauche aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Combien en récupérera le Front populaire ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait cumulé 16,71% à Chambray-lès-Tours pour ces élections continentales. Mais la gauche pourrait être bien plus haut dans la soirée, puisque l'union relookée s'élève virtuellement à 31% cette fois, en cumulant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La barre est haute : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Chambray-lès-Tours, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 23,8% des votes dans la commune. Un score à affiner enfin avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - 9 points gagnés en 5 ans par l'extrême droite à Chambray-lès-Tours Alors que conclure de l'ensemble de ces chiffres ? L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 9 points à Chambray-lès-Tours entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En faisant une projection sommaire, on peut imaginer que le RN sera à près de 24% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un résultat du Rassemblement national dans la moyenne à Chambray-lès-Tours le 9 juin Un autre scrutin bien plus récent est venu bousculer l'équilibre trouvé il y a deux ans. Le résultat de la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Chambray-lès-Tours, à 26,51%, soit 1133 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique a alors doublé Valérie Hayer à 18,88% et Raphaël Glucksmann à 16,71%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Chambray-lès-Tours lors de la dernière présidentielle La ville de Chambray-lès-Tours avait offert à Marine Le Pen 18,51% lors du premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient dépassé cette fois la patronne du Rassemblement national avec respectivement 35,07% et 18,77% des votes. Le deuxième round laissera en retrait la cheffe du RN, Emmanuel Macron s'imposant avec 67,48% contre 32,52% pour Le Pen.

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant ce soir Le nombre de votes en faveur du RN sera scruté à la loupe pour ces élections des députés, à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Chambray-lès-Tours il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 16,44% au premier tour, contre 33,51% pour Henri Alfandari (La République en Marche), Chambray-lès-Tours faisant partie de la 3ème circonscription d'Indre-et-Loire. Au deuxième round, c'est encore Henri Alfandari qui remportera le plus de voix, avec 60,78% sur l'unique circonscription couvrant les lieux.

11:02 - Le poids démographique et économique de Chambray-lès-Tours aux élections législatives A la mi-journée des élections législatives, Chambray-lès-Tours fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 11 589 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 1 094 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la ville, 15,41% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 26,53% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des directives, notamment en matière d'éducation et de santé. Les 624 résidents étrangers, représentant 5,22% de la population, contribuent à cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de chômeurs de 14,24%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 30 148 euros par an, jouissant d'une certaine prospérité. En somme, Chambray-lès-Tours incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Chambray-lès-Tours : étude du pourcentage d'abstention aux législatives Le taux d'abstention constituera immanquablement l'un des facteurs essentiels du scrutin législatif 2024 à Chambray-lès-Tours. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 49,73% au premier tour. Au deuxième tour, 48,65% des votants ont exercé leur droit de vote. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, 75,91% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient pris part au scrutin. La participation était de 77,05% au premier tour, c'est-à-dire 6 062 personnes.