Résultat des législatives à Chambry : l'élection 2024 en direct

16:31 - Une percée du RN aussi à Chambry au début du mois ? Les résultats de ces législatives seront sans doute bien plus proches du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le 9 juin en effet, à Chambry, la liste du Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, a battu les autres listes, récoltant 43,65% des voix face à Valérie Hayer à 11,38% et François-Xavier Bellamy à 7,94%. Dans le détail, 165 votants se sont tournés vers elle dans la cité.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Chambry lors de la présidentielle 2022 La préférence des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection à la présidence de la République. Performance notable : le RN avait réalisé au premier tour plus de votes aux législatives à Chambry que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. La candidate avait accumulé 30,18% au premier tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés chacun par 25,64% et 13,09%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 54,06% contre 45,94%).

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant ce soir Regarder dans le rétro pour voir le dernier scrutin législatif est d'une logique implacable au moment du rendez-vous politique du jour. En 2022 pour les législatives, le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Chambry. On retrouvait en effet Béatrice Roullaud devant ses concurrents au premier tour, avec 34,29% dans la commune, qui faisait partie de la 6ème circonscription de Seine-et-Marne. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 63,90%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 36,10%.

11:02 - Chambry : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Les facteurs démographiques et socio-économiques de Chambry mettent en évidence des tendances évidentes susceptibles d'impacter le résultat des élections législatives. Avec une densité de population de 99 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,14%, les enjeux liés à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (10,24%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 326 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,15%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,28%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Chambry mettent en relief une diversité de qualifications, avec 25,54% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

09:32 - Les prévisions de la participation aux élections législatives à Chambry Comment votent le plus souvent les habitants de cette ville ? Au moment des élections européennes du mois de juin 2024, parmi les 745 personnes en âge de voter à Chambry, 51,95% avaient participé au vote, à comparer avec une participation de 50,29% lors du scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 44,41% au premier tour. Au deuxième tour, 43,87% des votants se sont déplacés. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle atteignait 18% le midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.