Résultat des législatives à Champanges : l'élection 2024 en direct

Regarder un peu moins loin en arrière apparaît également comme évident au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le résultat de la liste du RN, avec Jordan Bardella comme général en chef aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Champanges, avec 30,44%. Le RN doublait alors Valérie Hayer à 19,56% et Raphaël Glucksmann à 12,55%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Champanges au premier tour de l'élection présidentielle

La préférence des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus visiblement dans le résultat de l'élection du chef de l'Etat. Champanges avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 23,76%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, bénéficiant de 27,88% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 10,99% et 8,52% des voix. Et la cheffe du RN s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 42,79% contre 57,21%.