19:47 - À Champdieu, que vont décider les supporters de gauche ? L'autre incertitude qui entoure ces élections législatives 2024 est celle du vote de gauche après la construction du Nouveau Front populaire, un an après la dispersion de la coalition de Mélenchon. A l'issue du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 19,12% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 10,05% à Champdieu. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche dans la soirée, puisque l'union relookée peut virtuellement se situer à 19% cette fois, en additionnant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a grappillé 16 points à Champdieu Difficile de mettre en perspective tous ces résultats. Mais quelques grandes lignes se distinguent… L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 16 points à Champdieu entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera à environ 30% voire plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel était le résultat des européennes à Champdieu il y a trois semaines ? Un autre scrutin a eu lieu bien plus récemment encore dont les résultats sont aussi à étudier avec précision. D'autant que ce séisme est le déclencheur de l'élection qui arrive aujourd'hui. Le 9 juin en effet, à Champdieu, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, a pris une longueur d'avance, glanant 40,97% des suffrages face à Valérie Hayer à 14,25% et Raphaël Glucksmann à 10,05%. Ce qui correspond à 322 électeurs dans la ville.

14:32 - Champdieu avait voté Macron lors de la dernière présidentielle C'est sans doute le scrutin présidentiel qui nous donne le plus d'indicateurs sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Champdieu avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 26,91%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, crédité de 30,41% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 14,2% et 8,06% des suffrages. Et Marine Le Pen s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 46,23% contre 53,77%.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 à Champdieu ? Le résultat du plus récent scrutin législatif semble un indicateur clé au moment des élections qui se jouent. Lors des élections législatives 2022, le RN était en échec au premier tour dans la commune de Champdieu, récoltant 19,53% des votes sur place, contre 28,47% pour Jean-Pierre Taite (Les Républicains). Et le second tour sera à l'avenant avec encore Jean-Pierre Taite (Les Républicains) au sommet localement.

11:02 - Champdieu : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Champdieu, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec une population de 2 006 habitants répartis dans 956 logements, cette ville présente une densité de 101 habitants/km². Avec 128 entreprises, Champdieu est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (19,04%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 39,22% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 49,4% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 509,39 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. En conclusion, à Champdieu, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - C'est parti pour les élections législatives à Champdieu Le niveau de participation sera immanquablement un critère fort de ces législatives à Champdieu (42600). Il y a 2 ans, au deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 80,06% des électeurs de la commune. La participation était de 80,88% au premier tour, soit 1 163 personnes. Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 51,38% au premier tour et seulement 46,31% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Champdieu cette année ? La baisse du pouvoir d'achat et ses retombées sur le quotidien des familles sont de nature à faire augmenter la participation à Champdieu.