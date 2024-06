Résultat des législatives à Champeix : l'élection 2024 en direct

En direct

14:24 - Analyse démographique et économique des législatives à Champeix Quelle influence les habitants de Champeix exercent-ils sur les résultats des législatives ? Avec un taux de chômage de 12,16% et une densité de population de 109 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (38,24%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 562 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (20,83%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (9,42%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Champeix mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 31,34% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Retour sur l'abstention aux élections législatives précédentes à Champeix À Champeix, l'un des facteurs essentiels de ce scrutin législatif 2024 sera incontestablement le niveau d'abstention. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 53,37% au premier tour. Au second tour, 48,67% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Champeix ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle représentait 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux ans, pour le second tour de la présidentielle, 72,78% des électeurs dans la localité avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 77,08% au premier tour, ce qui représentait 807 personnes.