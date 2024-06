Résultat des législatives à Champlitte : l'élection 2024 en direct

Revenir sur le séisme du 9 juin apparaît aussi comme évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ces législatives. Le 9 juin en effet, à Champlitte, la liste du Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, s'est imposée, avec 46,39% des voix face à Valérie Hayer à 13,2% et Raphaël Glucksmann à 8,71%. Ce sont ainsi 341 votants qui l'ont désignée dans la commune.

14:32 - Champlitte avait voté Le Pen lors de la dernière présidentielle

C'est incontestablement le scrutin présidentiel qui est la référence sur les préférences des habitants d'une commune. L'élection suprême avait amplement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la cité. Marine Le Pen obtenait 38,29% au 1er tour. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 22,26% et 11,42% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec 8,06% des voix. Marine Le Pen s'imposait ensuite au second round dans la commune avec 60,06%, devant Emmanuel Macron à 39,94%.