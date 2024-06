En direct

19:47 - Que vont choisir les électeurs de la Nupes disparue à Champtocé-sur-Loire ? Une autre incertitude qui entoure ces élections législatives 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après la création du Nouveau Front populaire, un an après la disparition de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). A l'issue du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Champtocé-sur-Loire, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 26,27% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour le Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et annoncé au coude-à-coude avec la majorité présidentielle dans les sondages ? Au moment des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est élevée à 12,92% à Champtocé-sur-Loire. Reste que dans la cité, il faudra aussi jauger les 6,38% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 6,53% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,04% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un total de 27% cette fois.

18:42 - Le Rassemblement national a nettement séduit à Champtocé-sur-Loire en 5 ans Alors que déduire de l'ensemble de ces scores ? Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats du Rassemblement national ont affiché plus de 30% des suffrages aux européennes de 2024, soit près de 8 points de plus qu'en 2019, la tendance locale semble décuplée. Le mouvement lepéniste a en effet déjà récupéré 11 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN termine à près de 30% à Champtocé-sur-Loire ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 33,13% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Champtocé-sur-Loire début juin Revenir quelques semaines en arrière apparaît également comme avisé au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin, le résultat qui s'est imposé à tous à l'issue des élections du 9 juin dernier étant un marqueur historique. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du RN, dirigée par Jordan Bardella, a remporté les élections du Parlement européen à Champtocé-sur-Loire. L'extrême droite a enregistré 33,13% des voix, soit 218 voix, face à Valérie Hayer à 14,59% et Raphaël Glucksmann à 12,92%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Champtocé-sur-Loire lors de la dernière présidentielle La typologie politique des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus visiblement dans le verdict de l'élection du président de la République. Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Champtocé-sur-Loire avec 23,74% contre 35,99% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot finissaient au pied de ce podium avec respectivement 16,83% et 4,09% des suffrages. Et la candidate du RN ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 40,33% contre 59,67%.

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant ce dimanche Regarder dans le rétro pour analyser le plus récent scrutin législatif fait sens au moment du rendez-vous électoral du jour. Le RN avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Champtocé-sur-Loire, comptant 22,29%des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle obtiendront 27,07% des voix. Il n'y arrivera pas plus au second tour, le parti voyant également le binôme La République en Marche remporter le scrutin.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Champtocé-sur-Loire Dans les rues de Champtocé-sur-Loire, les élections sont en cours. Dotée de 830 logements pour 1 846 habitants, la densité de la ville est de 50 habitants par km². Ses 110 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 538 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (82,53%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 43,1% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Dans cette diversité sociale, près de 43,68% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 135,42 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Champtocé-sur-Loire, les préoccupations locales rejoignent celles de la France dans son ensemble.

09:32 - Participation aux législatives à Champtocé-sur-Loire : facteurs et implications Au cours des dernières années, les 1 874 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a quelques semaines, au moment des précédentes européennes, 47,51% des personnes aptes à voter à Champtocé-sur-Loire avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 46,25% lors du scrutin de 2019. Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 50,04% au premier tour. Au second tour, 52,29% des électeurs ne se sont pas déplacés. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 19,66% au sein de la localité. L'abstention était de 20,12% au second tour.