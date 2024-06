Résultat des législatives à Chanac : l'élection 2024 en direct

11:02 - Comprendre l'électorat de Chanac : un regard sur la démographie locale

Dans la commune de Chanac, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des législatives ? La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans le bourg, 33% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 7,37% ont 75 ans et plus. Avec ses 7,93% d'agriculteurs pour 1 437 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (15,97%) met en évidence des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (9,78%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 25,44%, comme à Chanac, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut influencer l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.