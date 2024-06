En direct

19:43 - À Chandon, le résultat de la Nupes aux législatives 2022 convoité L'union de gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, qu'adviendra-t-il de électeurs lors de ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Nouveau Front populaire ? La manne apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Chandon, le binôme Nupes avait en effet accumulé 21,43% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. A l'issue des européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est arrogée 11% à Chandon. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à Manon Aubry (4,21%), ainsi que de ceux de Marie Toussaint (5,18%) et enfin de Léon Deffontaine (2,91%) le 9 juin. Autrement dit une somme de 22% sur place.

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a grappillé 13 points à Chandon Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'à l'échelle de la France, les scores de Jordan Bardella ont culminé à plus de 31% des suffrages aux élections européennes de juin, soit 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale semble plus forte encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà engrangé 13 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN soit à près de 32% à Chandon ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste Bardella à 39,64% à Chandon il y a trois semaines Le résultat de ces législatives devrait faire écho au séisme survenu le 9 juin dernier. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, l'a emporté aux élections européennes 2024 à Chandon. Ladite liste attirait 39,64% des suffrages, soit 245 voix dans la ville, contre Valérie Hayer à 14,89% et Raphaël Glucksmann à 11%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Chandon lors de la présidentielle 2022 C'est sans doute le choix du président de la République qui nous éclaire le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. La cité de Chandon avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au terme de l'élection à la présidence de la République 2022. La patronne de l'ancien FN prenait une avance notable avec 29,79% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 27,71% et 15,59% des voix. La quatrième place était pour Nicolas Dupont-Aignan, avec 4,62% des suffrages pour sa part. Marine Le Pen s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,41% contre 51,59%.

12:32 - Un premier tour favorable pour le clan macroniste en 2022 Se tourner vers le scrutin législatif le plus récent semble parfaitement sensé au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Aux législatives en 2022 à Chandon, le RN finissait à la deuxième place, 24,56% des votants s'étant tournés vers son binôme, contre 24,91% pour Nathalie Sarles (Ensemble !) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant cette fois la première place au binôme Les Républicains (58,05%). C'est ainsi Antoine Vermorel-Marques (Les Républicains) qui coiffait tout le monde au poteau.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Chandon Les données démographiques et socio-économiques de Chandon révèlent des tendances nettes qui pourraient avoir une incidence sur le résultat des élections législatives. Le taux de chômage à 11,01% peut avoir un effet sur les attentes des habitants en ce qui concerne les politiques sur l'emploi. Avec une densité de population de 116 habitants/km² et 45,25% de population active, ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (11,34%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 583 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (11,6%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,71%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Chandon mettent en avant une diversité de qualifications, avec 30,34% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Chandon Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin, lors du premier tour des élections législatives à Chandon ? Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,37% au premier tour et seulement 44,41% au second tour. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 78,23% des électeurs dans la commune avaient participé au vote. Le taux de participation était de 78,29% au premier tour, soit 887 personnes. La baisse du pouvoir d'achat combinée avec les préoccupations liées à la situation géopolitique actuelle, sont de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens de Chandon.