Résultat des législatives à Chanteloup : l'élection 2024 en direct

L'élection suprême est probablement la meilleure loupe pour évaluer une préférence politique locale. Chanteloup avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 25,91%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, conforté par 35,87% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse finissaient au pied de ce podium avec respectivement 10,69% et 5,43% des suffrages. Et la cheffe du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 38,58% contre 61,42%.

11:02 - Démographie et politique à Chanteloup, un lien étroit

La composition démographique et socio-économique de Chanteloup détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur le résultat des législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 5,38% et une densité de population de 48 hab par km², les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (84,85%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 326 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,71%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (8,9%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Chanteloup mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 29,2% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.