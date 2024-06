Résultat des législatives à Châteaurenard : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - La gauche a progressé depuis les dernières législatives à Châteaurenard La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute malgré son excellent score lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son résultat aller directement vers le Nouveau Front populaire ce dimanche ? La manne semble conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Châteaurenard, le binôme Nupes avait en effet cumulé 14,91% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste de Raphaël Glucksmann a plus récemment obtenu 9,14% à Châteaurenard début juin. Reste que dans la cité, il faudra aussi assimiler les 7,37% de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,25% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,87% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un cumul de 20% cette fois.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a grappillé 10 points à Châteaurenard Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été grappillés par le RN à l'échelle locale entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une belle progression. Il n'est pas impossible que le RN soit à près de 36% voire plus à Châteaurenard ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un RN au sommet aussi à Châteaurenard début juin ? Ce qu'ont dit les élections bien plus récemment encore est historique. Se pencher sur la dernière expérience électorale apparaît donc aussi comme évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on se penche sur le détail, 2897 électeurs de Châteaurenard se sont en effet tournés vers l'extrême droite il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella a attiré 45,99% des votes devant Valérie Hayer à 11% et Raphaël Glucksmann à 9,14%.

14:32 - Châteaurenard avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022 L'élection présidentielle est certainement la principale clé pour estimer une préférence politique locale. L'élection présidentielle avait servi un beau plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. Marine Le Pen terminait à 33,6% au premier round contre 21,21% pour Emmanuel Macron et 16,84% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec seulement 10,67% des voix pour sa part. Marine Le Pen elle finissait aussi première au 2e tour avec 57,11%.

12:32 - Un Rassemblement national déjà favori au premier tour Le résultat des législatives 2024 à l'échelle locale sera analysé avec le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste du pays. Le Rassemblement national parvenait en première position à Châteaurenard lors des élections du Parlement il y a deux ans. C'est en effet Romain Baubry qui se plaçait en tête au premier tour avec 28,60% dans la commune, qui faisait partie de la 15ème circonscription des Bouches-du-Rhône. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 56,50%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 43,50%.

11:02 - Analyse socio-économique de Châteaurenard : perspectives électorales Comment la population de Châteaurenard peut-elle affecter les résultats des élections législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,51% et une densité de population de 447 hab/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (79,68%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des 5 638 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 11,38% et d'une population étrangère de 9,23% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Châteaurenard mettent en relief une diversité de qualifications, avec 34,35% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Châteaurenard : retour sur la participation aux dernières législatives Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin, lors du premier tour des élections législatives à Châteaurenard ? Pour mémoire, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 50,72% au premier tour. Au deuxième tour, 49,92% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Châteaurenard ? Au premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 80,08% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, à comparer avec un taux de participation de 79,93% au deuxième tour, c'est-à-dire 8 830 personnes. Les jeunes générations expriment généralement une désaffection pour les scrutins électoraux, cette situation peut-elle s'inverser pour les législatives ?