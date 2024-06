Résultat des législatives à Chaudenay : l'élection 2024 en direct

Cette hiérarchie a déjà fait long feu. Dans le détail, 184 votants de Chaudenay ont en effet été séduits par la liste du Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste Bardella enregistrait ainsi 38,74% des suffrages devant Valérie Hayer à 15,79% et Raphaël Glucksmann à 10,95%.

Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Chaudenay à l'issue de l'élection présidentielle 2022 avec pas moins de 28,26% des voix au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 27,94% et 13,81% des voix. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec seulement 7,22% des suffrages. Au 2e tour, la cheffe du RN écrasait aussi Macron avec 50,08% contre 49,92%.

Le nombre de votes en faveur du Rassemblement national sera déterminant pour cette élection législative 2024, au niveau local. Il y a deux ans, lors des législatives à Chaudenay, le RN terminait à la deuxième place, 27,91% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 30,10% pour Rémy Rebeyrotte (LREM) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 50,66%. Rémy Rebeyrotte s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Chaudenay : démographie et socio-économie impactent les élections législatives

Devant le bureau de vote de Chaudenay, les citoyens se regroupent pour choisir leur député. Avec ses 1 134 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 49 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 587 foyers fiscaux. Dans le village, 34% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 21,87% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, dont 34,23% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 44,51% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 383,53 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Chaudenay, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.