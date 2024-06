En direct

19:49 - À Chaumontel, qui va tirer parti du score de la Nupes ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté, va-t-elle voir son résultat aller directement vers la nouvelle coalition de gauche ce dimanche ? Aux élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a glané 11,5% à Chaumontel. Mais ce sont 25% que peut en revanche espérer la gauche, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à additionner avec celles de Manon Aubry (9,01%), de Marie Toussaint (4,4%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,7%). Lors du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 19,59% des suffrages dans la commune.

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a gagné 8 points à Chaumontel Alors que conclure de cette avalanche de chiffres ? L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 8 points à Chaumontel entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet être monté plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En faisant une projection rapide, on peut donc penser que le RN sera à près de 28% ou plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le Rassemblement national à 37,9% à Chaumontel le 9 juin Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus avisé encore, au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le verdict qui est tombé à l'issue des élections il y a quelques jours va sans doute résonner dans les esprits. Dans le détail, 534 habitants de Chaumontel passés par les bureaux de vote ont en effet préféré le Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella enregistrait 37,9% des voix devant Valérie Hayer à 11,99% et Raphaël Glucksmann à 11,5%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Chaumontel au premier tour de la dernière présidentielle C'est sans doute la présidentielle qui est l'indicateur le plus précis sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini en tête avec 26,72% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République de 2022 à Chaumontel. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,37% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,14%. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec 11,09% des voix. La cheffe du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,29% contre 50,71%.

12:32 - Un premier tour favorable pour le clan macroniste en 2022 Lors des dernières législatives, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune de Chaumontel, cumulant 20,43% des votes sur place, contre 26,01% pour Zivka Park (La République en Marche). Ce premier pointage n'empêchera pas le RN de l'emporter au second tour avec 20,43%.

11:02 - Dynamique électorale à Chaumontel : une analyse socio-démographique Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Chaumontel comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 3 356 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 260 entreprises, Chaumontel offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (90,36%) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Chaumontel incarne une communauté diversifiée, avec ses 132 résidents étrangers, soit 4,09% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 37 397 euros/an, la commune ambitionne un avenir prospère. À Chaumontel, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Hexagone.

09:32 - Les législatives débutent à Chaumontel : la participation en question La participation constituera sans aucun doute l'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2024 à Chaumontel (95270). Il y a 2 ans, au premier tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 77,55% dans la commune. La participation était de 74,57% au second tour, ce qui représentait 1 932 personnes. En comparaison, dans la commune, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 51,34% au premier tour et seulement 44,81% au second tour. La hausse généralisée des prix qui grève les finances des familles, combinée avec les incertitudes liées à la guerre au Moyen-Orient, pourraient potentiellement faire augmenter le taux de participation à Chaumontel.