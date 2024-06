En direct

19:47 - Un électorat de gauche estimé entre 10% et 18% à Chavenay pour ces législatives Une autre question qui enveloppe ces élections législatives 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après l'arrivée du Front populaire. Pour le premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 10,15% des suffrages dans la localité. La liste Place-Publique portée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment terminé à 13,12% à Chavenay début juin. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche aux législatives, puisque la coalition relookée peut théoriquement atteindre 18% cette fois, en cumulant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le Rassemblement national a lourdement avancé à Chavenay en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du RN ont atteint plus de 30% des voix aux européennes de 2024, soit 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale apparaît plus puissante encore. Le parti frontiste a en effet déjà gagné 8 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN puisse atteindre voire dépasser les 16% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Chavenay pas vraiment en phase avec la France lors des élections européennes Le résultat de ce dimanche 30 juin sera peut-être bien plus rapproché du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. À Chavenay, les récentes élections européennes se terminaient avec la première place de la liste de Valérie Hayer en effet, avec 27,89% des voix. Elle s'imposait donc face à la liste de François-Xavier Bellamy avec 18,08%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 16,01%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Chavenay lors de la dernière présidentielle La présidentielle est sans doute la clé pour tenter de dégager une tendance politique locale. Elément saillant : le Rassemblement national avait récolté au premier tour un résultat plus fort aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République. La candidate avait accumulé 11,13% au 1er tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 45,66%, suivi donc de Valérie Pécresse avec 11,54% et Marine Le Pen avec 11,13%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 21% contre 79%).

12:32 - Quel verdict à Chavenay pour Ensemble aux législatives 2024 ? Le poids des bulletins dans l'urne pour la formation RN portée par Jordan Bardella au premier tour sera le principal enseignement localement pour cette élection du Parlement français. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Chavenay il y a deux ans, lors des législatives, avec 8,39% au premier tour, contre 50,22% pour Béatrice Piron (Ensemble !), Chavenay étant partie intégrante de la 3ème circonscription des Yvelines. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents étiquetés Ensemble ! (83,31% contre 16,69% pour le RN). Béatrice Piron remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Chavenay : législatives et dynamiques démographiques Quel impact auront les habitants de Chavenay sur les résultats des législatives ? Dans la ville, 32% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 9,01% sont des personnes âgées. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités des mesures en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 53,85%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Enfin, la présence d'une population immigrée de 10,56% et d'une population étrangère de 8,38% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, évalué à 9,91% à Chavenay, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

09:32 - Retour sur l'abstention aux législatives précédentes à Chavenay À Chavenay, le taux d'abstention constituera indiscutablement un facteur clé de ces législatives 2024. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 62,69% au premier tour. Au deuxième tour, 58,44% des votants se sont déplacés. En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux ans, au second tour de la dernière présidentielle, sur les 1 447 personnes en âge de voter au sein de la commune, 83,51% étaient allées voter. Le taux de participation était de 86,25% au premier tour, ce qui représentait 1 248 personnes.