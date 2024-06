Résultat des législatives à Chazé-sur-Argos : l'élection 2024 en direct

14:52 - Des élections législatives positives pour le parti présidentiel la dernière fois

Le verdict du scrutin législatif le plus récent est un enseignement clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la ville de Chazé-sur-Argos, grappillant 12,86% des suffrages sur place, contre 51,97% pour Philippe Bolo (Ensemble !). Au deuxième tour, c'est encore Philippe Bolo qui va glaner le plus de voix, avec 70,87% sur l'unique circonscription couvrant les lieux.