19:51 - À Chazelles-sur-Lyon, qui va faire main basse les électeurs de la Nupes ? L'autre source de doute qui entoure ces élections législatives est celle du vote de gauche après l'accord des partis autour du Front populaire. La liste Place-Publique menée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait obtenu 9,75% à Chazelles-sur-Lyon pour ce tour unique des européennes. Reste que dans la ville, il faudra aussi jauger les 5,59% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 5,34% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,33% de Léon Deffontaine (PC). Soit un cumul tournant autour des 21% sur place. Le jour du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 22,11% des votes dans la localité. Une percée à comparer enfin avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Le Rassemblement national a largement séduit à Chazelles-sur-Lyon Difficile de résumer clairement tous ces résultats. Mais des indices émergent… Ce sont déjà 14 points qui ont ainsi été glanés par le RN à l'échelle de la commune entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une énorme progression. On peut donc juger possible que le RN soit tout proche des 30% voire plus à Chazelles-sur-Lyon ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un RN au sommet aussi à Chazelles-sur-Lyon au début du mois ? Revenir quelques semaines en arrière peut sembler encore plus logique au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. 38,84% des voix ont en effet cheminé vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections du Parlement européen à Chazelles-sur-Lyon, devant Valérie Hayer à 15,39% et Raphaël Glucksmann à 9,75%. Le mouvement nationaliste a glané ainsi pas moins de 785 votants de Chazelles-sur-Lyon.

14:32 - Le résultat de la présidentielle 2022, un marqueur aussi à Chazelles-sur-Lyon C'est sans doute le scrutin présidentiel qui est l'indice le plus révélateur concernant l'inclinaison des habitants d'une commune. Chazelles-sur-Lyon avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 27,74%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, porté par 29,08% des votes. Chazelles-sur-Lyon n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 16,81% et 6,02% des suffrages. Et la cheffe du RN n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour, avec 44,04% contre 55,96%.

12:32 - À Chazelles-sur-Lyon, les résultats des dernières législatives toujours aussi justes aujourd'hui ? Regarder dans le rétro pour décortiquer le plus récent scrutin législatif fait sens au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Il y a deux ans, lors des législatives à Chazelles-sur-Lyon, le RN terminait à la deuxième place sur le podium, 23,24% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 24,69% pour Jean-Pierre Taite (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Les Républicains avec 58,25%. Jean-Pierre Taite s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Comprendre l'électorat de Chazelles-sur-Lyon : un regard sur la démographie locale La structure démographique et socio-économique de Chazelles-sur-Lyon façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 249 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,79%, les questions liées à l'emploi et au logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (75,74%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 1 891 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,80%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,74%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Chazelles-sur-Lyon mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,05% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

09:32 - Participation aux dernières élections législatives à Chazelles-sur-Lyon : un aperçu détaillé Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin, lors des élections législatives à Chazelles-sur-Lyon ? L'inflation dans le pays, cumulée avec les craintes engendrées par le conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie, sont de nature à ramener les habitants de Chazelles-sur-Lyon vers les urnes. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 22,33% des électeurs de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 20,94% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 50,5% au premier tour. Au deuxième tour, 57,91% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel député remplacera Jean-Pierre Taite dans la 6ème circonscription de la Loire ?