Résultat des législatives à Cherbourg-en-Cotentin : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le Nouveau Front populaire va-t-il profiter des 34,86% de la Nupes à Cherbourg-en-Cotentin ? L'autre source de doute qui enveloppe ces législatives est celle du poids de la gauche après l'alliance des partis autour du Front populaire, un an après la rupture de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). A l'issue du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Cherbourg-en-Cotentin, le binôme Nupes avait en effet cumulé 34,86% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et annoncé dans un combat serré avec la majorité dans les sondages ? La liste emmenée par Raphaël Glucksmann a plus récemment terminé à 21,48% à Cherbourg-en-Cotentin pour les élections continentales. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque la coalition relookée peut théoriquement atteindre 35% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le Rassemblement national à Cherbourg-en-Cotentin, un favori aux législatives ? Difficile de résumer clairement cette avalanche de résultats. Mais quelques lignes directrices émergent… L'étiquette RN devrait atteindre 20% à Cherbourg-en-Cotentin lors du premier tour de ces législatives si la dynamique annoncée par les élections du 9 juin se confirme localement. Le RN est même crédité d'environ 33% des votes dans l'Hexagone, soit quinze points de plus qu'en 2022. Un gain à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? Le calcul est expéditif, mais logique au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 7 points ici, rien qu'entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de 2024.

15:31 - Une performance du RN dans la moyenne à Cherbourg-en-Cotentin début juin Les résultats de ce 30 juin vont peut-être confirmer le choix des électeurs établi le 9 juin dernier. Dans le détail, 7375 votants de Cherbourg-en-Cotentin ont en effet préféré le Rassemblement national il y a trois semaines, aux européennes. La liste Bardella a enregistré ainsi 27% des voix devant Raphaël Glucksmann à 21,48% et Valérie Hayer à 15,98%.

14:32 - Cherbourg-en-Cotentin avait voté Macron lors de la dernière présidentielle Lors de l'élection du chef de l'Etat, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 29,39% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 23,04%. Marine Le Pen ne récoltait quant à elle que 20,74%. C'est finalement le président sortant qui l'emportera avec 62,99% contre 37,01% pour Le Pen au deuxième round sur place.

12:32 - À Cherbourg-en-Cotentin, les résultats des dernières législatives toujours aussi justes aujourd'hui ? Avec 14,95% à Cherbourg-en-Cotentin, le RN avait été devancé par les 34,86% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des législatives 2022. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents portant l'étiquette Nupes (54,30% contre 45,70% pour le RN). Anna Pic conservait donc son avance sur place.

11:02 - Élections législatives à Cherbourg-en-Cotentin : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la ville de Cherbourg-en-Cotentin, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 5653 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,47%, les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (28,02%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 25 762 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (22,42%) révèle des impératifs de soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,91%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Cherbourg-en-Cotentin mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,0% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.

09:32 - La participation aux législatives à Cherbourg-en-Cotentin Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin 2024, lors des élections législatives à Cherbourg-en-Cotentin (50100) ? Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 45,79% au premier tour et seulement 45,65% au deuxième tour. Au premier tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 70,13% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, à comparer avec un taux de participation de 69,62% au second tour, ce qui représentait 39 165 personnes. Les efforts pour contrer le RN seraient par exemple en mesure faire augmenter le pourcentage de participation à Cherbourg-en-Cotentin.