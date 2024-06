La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient voté pour la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, est électoralement incertain. La liste Place-Publique menée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait obtenu 18,14% à Chevreuse le 9 juin. Reste que dans la commune, il faudra aussi compter sur les 5,22% de Manon Aubry (LFI), les 7,89% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,37% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, un total tournant autour des 31% sur place. Au cours du premier tour des élections des députés en 2022, à Chevreuse, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 22,46% des votes dans la commune. Une somme à comparer enfin avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

L'élection présidentielle est incontestablement la meilleure loupe pour estimer une préférence politique locale. Il faut retenir que le Rassemblement national avait fait au premier tour plus de votes aux législatives à Chevreuse que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême, puisqu'elle avait accumulé 10,89% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 37,07%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 16,5% et Valérie Pécresse avec 11,8%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 25,22% contre 74,78%).

11:02 - Chevreuse : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

La démographie et le profil socio-économique de Chevreuse façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Dans la commune, 32% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 8,31% sont des personnes âgées. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage élevé de cadres, atteignant 39,3%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Enfin, la présence d'une population étrangère de 7,25% et d'une population immigrée de 10,25% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (53,98%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Chevreuse, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, d'innovation et de coopération internationale.