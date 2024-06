En direct

19:43 - Les 26,02% de la coalition de gauche scrutés La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas les intentions de ceux qui avaient voté pour la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui manque encore d'un leader, est électoralement incertain. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Chevrières, le binôme Nupes avait en effet enregistré 26,02% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. A l'issue des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 14,38% à Chevrières. Mais la gauche pourrait faire plus à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'union ripolinée s'élève virtuellement à 27% cette fois, en ajoutant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Progression fulgurante de l'extrême droite à Chevrières en 5 ans Difficile d'avoir les idées claires après cette avalanche de résultats. Mais des tendances se dégagent… Alors qu'à l'échelle du pays, les scores du RN ont grimpé à plus de 31% des voix aux élections européennes de juin, soit environ 8 points de plus qu'en 2019, la dynamique locale apparaît décuplée. Le mouvement lepéniste a en effet déjà progressé de 12 points ici entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN arrive à près de 25% à Chevrières ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Chevrières dans la moyenne nationale concernant Bardella début juin Il y a une élection qui est depuis venue changer la donne. C'est en effet la liste Rassemblement national de Jordan Bardella qui l'a emporté aux élections du Parlement européen il y a trois semaines à Chevrières, avec 34,58% des voix devant la liste de Valérie Hayer avec 16,46%, qui avait elle-même devancé Raphaël Glucksmann avec 14,38%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Chevrières lors de l'élection présidentielle C'est incontestablement le choix du locataire de l'Elysée qui nous en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Chevrières lors du premier tour de la présidentielle avec 30,78%, devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 25,96%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 14,61% et 5,39% des voix. Et la patronne du RN échouait aussi au second tour, avec 41,39% contre 58,61%.

12:32 - Des élections législatives qui avaient souri au bloc Ensemble la dernière fois Au moment de donner ou non une majorité à la France il y a deux ans, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la commune de Chevrières, cumulant 17,11% des votes sur place, contre 32,05% pour Julien Borowczyk (La République en Marche). Le parti sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Chevrières Quel portrait faire de Chevrières, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 1 160 habitants répartis dans 505 logements, ce village présente une densité de 73 hab par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 64 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 562 foyers fiscaux. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (16,44%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 22,0% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Dans cette diversité sociale, près de 33,33% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 585,96 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Chevrières, où la jeunesse équivaut à 39% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Participation aux législatives à Chevrières : un aperçu détaillé À Chevrières, l'un des critères principaux du scrutin législatif 2024 sera sans aucun doute le taux d'abstention. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 53,18% au premier tour. Au deuxième tour, 58,77% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. En comparaison, à l'échelle du pays, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,49% au premier tour et 53,77% au deuxième tour, plus qu'en 2017. En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, 21,61% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient déserté les urnes. L'abstention était de 20,18% au premier tour.