Résultat des législatives à Cinqueux : l'élection 2024 en direct

14:23 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Cinqueux

Dans les rues de Cinqueux, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 617 habitants répartis dans 761 logements, cette localité présente une densité de 228 hab par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 80 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 972 foyers fiscaux. Dans la localité, 28% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 30,24% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les habitants, dont 47,22% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, 39,42% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 405,72 €, pèse sur une ville qui ambitionne plus de prospérité. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Cinqueux s'inscrit dans l'histoire du pays.