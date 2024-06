En direct

19:43 - La gauche aussi dans les favoris à Civens pour ces législatives 2024 ? L'union de gauche aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, que choisiront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Front populaire ? Répondre à cette question est téméraire. A l'issue du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Civens, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 18,23% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Au moment des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a glané 11,96% à Civens. Mais la gauche pourrait être bien plus haut ce 30 juin, puisque l'union relookée peut virtuellement se situer à 19% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - 17 points grappillés en 5 ans par le Rassemblement national à Civens Difficile d'avoir les idées claires après tous ces résultats. Mais quelques grandes lignes se distinguent… Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats du RN ont affiché plus de 30% des suffrages aux européennes de 2024, soit près de 8 points de plus qu'en 2019, la tendance locale semble plus puissante encore. Le parti lepéniste a en effet déjà avancé de 17 points ici entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN dépassera les 25% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels étaient les résultats des européennes à Civens le 9 juin ? Le résultat de ces législatives fera certainement écho au verdict tombé le 9 juin dernier. Si on se penche sur le détail, 255 habitants de Civens passés par les isoloirs ont en effet choisi le RN il y a quelques jours, aux européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, attirait 38,12% des voix contre Valérie Hayer à 17,19% et Raphaël Glucksmann à 11,96%.

14:32 - Quel était le résultat de la présidentielle 2022 à Civens ? C'est sans doute l'élection du président de la République qui nous en apprend le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Civens lors du premier tour de la présidentielle avec 32,98%, dépassant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 25%. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 13,24% et 6,3% des voix. Et la cheffe du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 41,44% contre 58,56%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Civens Le résultat du plus récent scrutin législatif peut sembler un élément clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Les législatives 2022 à Civens ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui obtiendra 17,74% dans la commune, partie intégrante de la 6ème circonscription de la Loire, alors que les candidats Les Républicains rassembleront 28,23% des voix. Sur la commune de Civens, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera choisie à l'issue du second tour, confirmant la mise à l'écart de l'ancien FN. Une victoire, donc, pour Jean-Pierre Taite dans la localité.

11:02 - Élections législatives à Civens : impact de la démographie et de l'économie locale Devant le bureau de vote de Civens, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec une population de 1 432 habitants répartis dans 633 logements, ce bourg présente une densité de 105 habitants/km². Ses 110 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 459 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le bourg, 15,97% des résidents sont des enfants, et 27,92% de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 42,15% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 40,96% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 494,74 €, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Civens écrit une nouvelle page de l'histoire du pays.

09:32 - Les législatives démarrent à Civens : quel sera le taux de participation ? Au cours des consultations politiques antérieures, les 1 475 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Il y a quelques semaines, durant les précédentes élections européennes, parmi les 1 160 personnes en âge de voter à Civens, 40,34% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 46,09% lors du scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 44,7% au premier tour et seulement 46,17% au deuxième tour. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 18,64% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre une abstention de 15,33% au premier tour.