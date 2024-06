Résultat des législatives à Claye-Souilly : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, avec comme inconnue les intentions de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui manque encore d'un leader, reste un mystère. La barre est haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Claye-Souilly, le binôme Nupes avait en effet glané 22,65% des votes dans la localité. Une performance à compléter avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Place-Publique portée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment cumulé 8,85% à Claye-Souilly début juin. Mais on peut en revanche évaluer un score de 24% pour la gauche pour ce premier round dans la cité, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (12,3%), de Marie Toussaint (3,24%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,26%).

Difficile de mettre en perspective cet ensemble hétéroclite de résultats. Mais des indices émergent... La progression du RN, qui se chiffre déjà à 14 points à Claye-Souilly entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera à environ 30% voire plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

Ce qui est sorti des dernières élections il y a quelques semaines va résonner encore plus fort dans les têtes ce dimanche 30 juin. Dans le détail en effet, la liste RN, qui avait comme guide Jordan Bardella, a remporté les européennes à Claye-Souilly. L'extrême droite a convaincu 40,82% des suffrages, face à Manon Aubry à 12,3% et Valérie Hayer à 11,85%.

Le scrutin présidentiel est incontestablement la référence pour tenter de dégager une préférence politique locale. Il faut noter que le Rassemblement national avait obtenu au premier tour un meilleur pourcentage aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République. La candidate avait accumulé 26,09% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 27,36%, suivi donc de Marine Le Pen avec 26,09% et Jean-Luc Mélenchon avec 20,47%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 45,25% contre 54,75%).

Le résultat du plus récent scrutin législatif apparaît comme un précédent clé au moment de l'élection du jour. Le Rassemblement national se hissait en pôle position à Claye-Souilly il y a deux ans lors des législatives. C'est en effet Didier Bernard qui se classait en pôle position au premier tour avec 26,49% dans la commune, qui votait pour la 7ème circonscription de Seine-et-Marne. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 59,84%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 40,16%.

Dans la ville de Claye-Souilly, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des législatives. Avec 36% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 9,6%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des segments clés. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (14,55%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 3 837 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,91%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,41%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Claye-Souilly mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 25,2% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

Au fil des rendez-vous électoraux précédents, les 12 372 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Début juin, durant les élections européennes, 53,23% des personnes en âge de participer à une élection à Claye-Souilly avaient pris part à l'élection. La participation était de 50,39% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 47,18% au premier tour et seulement 44,65% au second tour. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, la participation aux élections législatives 2022 représentait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, presque un record pour des législatives.