Résultat des législatives à Clermont-Ferrand : ces tendances qui pourraient bouleverser l'élection

La présidentielle est certainement la principale clé pour tenter de dégager une préférence politique locale. La commune de Clermont-Ferrand avait offert à Marine Le Pen 14.2% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient doublé cette fois la candidate avec 31.15% et 27.93% des bulletins exprimés. Et La patronne du RN ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 28.32% contre 71.68%.

15:46 - Clermont-Ferrand : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

Dans la commune de Clermont-Ferrand, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques impactent les résultats des législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans l'agglomération, avec près de 45% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 16,82%. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (62,93%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 33 715 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Enfin, la présence d'une population étrangère de 12,95% et d'une population immigrée de 16,04% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le pourcentage d'étudiants, de 13,78% à Clermont-Ferrand, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.