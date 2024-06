Résultat des législatives à Cluses : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Cluses, qui va bénéficier des électeurs de la Nupes ? L'autre interrogation qui enveloppe ces élections législatives 2024 est celle du vote de gauche après l'arrivée du Nouveau Front populaire. Il y a quelques jours aux élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 9,2% à Cluses. Mais on peut en revanche réévaluer ce score à 25% pour la gauche pour ce premier round dans la localité, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de Manon Aubry (12,57%), de l'EELV Marie Toussaint (3,85%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,56%). A l'occasion du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 19,53% des voix dans la localité.

18:42 - 9 points gagnés en 5 ans par l'extrême droite à Cluses Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats du Rassemblement national ont affiché plus de 30% des voix aux élections européennes de 2024, soit huit points de plus qu'en 2019, la progression locale semble plus puissante encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà gagné 9 points ici entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN dépassera les 35% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels étaient les résultats des européennes à Cluses le 9 juin ? Les résultats de ce dimanche 30 juin seront certainement plus proches de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Dans le détail en effet, la liste du RN, chapeautée par Jordan Bardella, l'a emporté aux élections du Parlement européen 2024 à Cluses. Le bulletin a glané 36,17% des voix, face à Manon Aubry à 12,57% et Valérie Hayer à 12,35%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Cluses lors de la dernière présidentielle L'élection à la présidence de la République est certainement la clé pour tenter de dégager une préférence politique locale. Performance notable : le RN avait fait au premier tour un résultat plus fort aux législatives dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle. Celle-ci avait accumulé 24,78% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 26,31%, suivi donc de Marine Le Pen avec 24,78% et Jean-Luc Mélenchon avec 22,42%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 43,8% contre 56,2%).

12:32 - Des législatives qui avaient souri au parti présidentiel en 2022 Lors des dernières législatives à Cluses, le RN finissait à la deuxième place sur le podium, 27,38% des habitants passés par le bureau de vote ayant voté pour son binôme, contre 28,25% pour Xavier Roseren (La République en Marche) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 55,17%. Xavier Roseren remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Les données démographiques de Cluses révèlent les tendances électorales A mi-chemin des législatives, Cluses foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 17 164 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 1 344 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 4 581 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (72,67%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. La présence de 2 786 résidents étrangers contribue à son pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,25%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 323 € par an. À Cluses, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - Cluses : étude du niveau de participation aux précédentes législatives Afin de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette agglomération, il faut étudier les résultats des scrutins électoraux antérieurs. Pendant les européennes de début juin, 57,91% des personnes habilitées à voter à Cluses avaient déserté les urnes. L'abstention était de 60,00% pour les européennes de 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 63,13% au premier tour. Au deuxième tour, 65,35% des votants ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Cluses ? Il y a 2 ans, au premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 9 724 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 32,84% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 35,86% au deuxième tour.