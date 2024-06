Résultat des législatives à Combrand : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Combrand dans la moyenne française concernant le RN il y a trois semaines Regarder quelques jours en arrière peut sembler encore plus indispensable au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant majeur. Le 9 juin en effet, à Combrand, la liste RN, emmenée par Jordan Bardella, a battu les autres listes, avec 29,27% des voix contre Valérie Hayer à 18,63% et Raphaël Glucksmann à 12,86%.

14:32 - 32,82% pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle 2022 à Combrand C'est sans doute le choix de celui qui va présider la France qui nous en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Combrand lors du premier tour de la présidentielle avec 32,82%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 21,88%. Combrand n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec seulement 20,76% et 5,47% des voix. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 34,25% contre 65,75%.

12:32 - Quel résultat à Combrand pour le bloc présidentiel aux législatives 2024 ? Le nombre de votes du RN sera très commenté localement pour cette législative 2024. Les législatives 2022 à Combrand ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui obtiendra 17,74% dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription des Deux-Sèvres, alors que les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle rassembleront 30,38% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! (52,73% contre 47,27% pour le RN). Jean-Marie Fiévet conservait donc son avance sur place.

11:02 - Analyse démographique des législatives à Combrand Dans les rues de Combrand, le scrutin est en cours. Dotée de 536 logements pour 1 167 habitants, la densité de la commune est de 47 hab/km². Avec 49 entreprises, Combrand offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (85,26%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 44,29% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 44,32% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 275,77 €, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. Ainsi, Combrand incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Législatives précédentes à Combrand : l'impact de l'abstention L'abstention sera incontestablement l'une des clés du scrutin législatif 2024 à Combrand. Pour rappel, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 51,59% au premier tour. Au second tour, 46,06% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Combrand cette année ? Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, la participation aux élections législatives 2022 représentait 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au second tour, c’était moins qu’en 2017. A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 79,36% des électeurs dans la localité avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 81,25% au premier tour, c'est-à-dire 741 personnes.