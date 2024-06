En direct

19:49 - Le Front populaire va-t-il tirer parti des voix de la Nupes à Commelle-Vernay ? L'union de gauche aux dernières législatives étant déjà morte, que deviendront ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Nouveau Front populaire ? Donner une estimation n'est pas sans risque. Pour le premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 16,65% des votes dans la localité. La liste menée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment atteint 11,93% à Commelle-Vernay début juin. Mais on peut en revanche se projeter sur un résultat de 21% pour la gauche pour ces législatives dans la localité, la part de voix du leader Place Publique étant à additionner avec celles de la LFI Manon Aubry (4,41%), de l'écologiste Marie Toussaint (4,18%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,89%).

18:42 - La forte progression du RN à Commelle-Vernay en 5 ans Difficile de résumer clairement cette avalanche de données. Mais des tendances apparaissent… Alors qu'au niveau national, les scores du Rassemblement national ont affiché plus de 31% des suffrages aux européennes de juin, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la tendance locale apparaît encore plus forte. Le parti a en effet déjà gagné 14 points sur place entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN dépassera les 27% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels résultats pour les européennes à Commelle-Vernay le 9 juin ? Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'appréhender le scrutin des législatives. Le résultat de la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste en 2024, était en effet au plus haut à Commelle-Vernay, avec 37,39%. Le mouvement nationaliste a alors doublé Valérie Hayer à 15,43% et Raphaël Glucksmann à 11,93%.

14:32 - 32,97% pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022 à Commelle-Vernay Le choix de celui qui va présider la France est sans doute la clé pour jauger une tendance politique locale. Commelle-Vernay avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 25,75%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, conforté par 32,97% des suffrages. Commelle-Vernay n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 13,47% et 6,9% des voix. Et la candidate du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 43,56% contre 56,44%.

12:32 - Quel résultat à Commelle-Vernay pour le bloc présidentiel ce dimanche soir ? Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Commelle-Vernay il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 19,48% au premier tour, contre 28,46% pour Nathalie Sarles (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Commelle-Vernay votant pour la 5ème circonscription de la Loire. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette Les Républicains avec 39,88% contre 60,12% pour les vainqueurs. C'est en revanche Antoine Vermorel-Marques (Les Républicains) qui arrivait premier au finish cette fois.

11:02 - Élections législatives à Commelle-Vernay : un éclairage démographique Dans la commune de Commelle-Vernay, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des élections législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 5,55% peut agir sur les inquiétudes des électeurs en matière de politiques sur l'emploi. Avec une densité de population de 232 habitants par km² et 42,37% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (93,47%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 1 265 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,55%) met en évidence des besoins de soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,97%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Commelle-Vernay mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,91% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Commelle-Vernay pour les législatives Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin 2024, lors des élections législatives à Commelle-Vernay (42120) ? Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 44,95% au premier tour. Au deuxième tour, 52,87% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Commelle-Vernay ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 16,4% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 18,89% au second tour. La baisse du pouvoir d'achat, cumulée avec les craintes provoquées par la situation géopolitique actuelle, seraient par exemple susceptibles de renforcer l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Commelle-Vernay.